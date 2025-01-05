في لونغ آيلاند سيتي في حي كوينز أحد أكبر أحياء مدينة نيويورك، يعيش الشاب السنغالي إليمان تامبيدو مع مجموعة من مواطنيه بمستودع تم تحويله إلى مأوى. إيواء المهاجرين أصبح معضلة في نيويورك، حيث تدفق عليها، منذ عام 2022، ما يزيد قليلاً عن 225 ألف مهاجر. وتم إنفاق أكثر من 6 مليارات دولار على خليط من الملاجئ التي تحولت إلى أكبر نظام للإسكان الطارئ للمهاجرين في البلاد. وحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، وجدت مئات الفنادق ومباني المكاتب الشاغرة التي تضررت بشدة من الوباء قبل 4 أعوام حياة ثانية كملاجئ لإيواء المهاجرين، ولهذا الغرض تم تحويل ملاعب الكرة والمستودعات إلى ثكنات يقيم داخلها مهاجرون من فنزويلا وبيرو والسودان.

ومع تراكم الضغوط الناجمة عن إيواء المهاجرين، أصبحت نيويورك متورطة في تأجيج حالة استياء من الهجرة، وهو أمر ساعد دونالد ترامب على استعادة الرئاسة في نوفمبر الماضي. ضغوط المهاجرين أدت إلى زيادة عدد من صوتوا في نيويورك لصالح «الجمهوري» دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، ليحصل على أصوات في مدينة كانت معادية له في السابق، حيث دفع تدفق المهاجرين عمدة المدينة إريك آدامز، وهو «ديمقراطي»، إلى إعادة النظر في أحد المبادئ الأساسية للمدينة: أنها يجب أن توفر سريراً لأي شخص يحتاج إلى مأوى. في الواقع، كان عدد المهاجرين الذين يدخلون نيويورك يتراجع بشكل مطرد منذ أشهر، مما أدى إلى إغلاق بعض الملاجئ مؤخراً. نيويورك لا تزال تؤوي حوالي 55 ألف مهاجر، وهو ما يعادل حجم مدينة صغيرة. القصة بدأت مع وصول حافلات المهاجرين القادمة من تكساس قبل عامين وما تلاه من تداعيات.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)

