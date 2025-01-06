علاقات متميزة بين الإمارات وباكستان

في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع دولة محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني في مدينة «رحيم يار خان» في باكستان. ويؤكد هذا اللقاء مجدداً العلاقات الأخوية القوية بين الدولتين، والتي تستند إلى أسس راسخة من الرؤى والمواقف الموحدة، الأمر الذي أسهم في تعزيز علاقات الشراكة بين الدولتين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

والحاصل أنه ومنذ تأسيس العلاقات بين الدولتين عام 1971، وكان ذلك في عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حرصت دولة الإمارات على تطوير علاقاتها مع باكستان في مختلف المجالات بشكل مستمر، ولم تدخر جهداً في تقديم أشكال الدعم كافة للشعب الباكستاني من أجل تجاوز كل التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات.

ويعزز مسار العلاقات الثنائية بين الإمارات وباكستان إدراك الدولتين المشترك لطبيعة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي واتفاقهما على ضرورة دعم كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية التي تسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك لشعوب المنطقة والعالم، واتفاقهما كذلك على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب بأشكاله كافة.

وكدليل على متانة العلاقات بين البلدين، تستضيف دولة الإمارات على أرضها حوالي 1.8 مليون باكستاني يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتُعد تحويلاتهم من دولة الإمارات ثاني أكبر مصدر للتحويلات المالية التي يعتمد عليها الاقتصاد الباكستاني لتحقيق التوازن لميزان مدفوعاته، وقد ارتفعت هذه التحويلات بنسبة 54.6 في المئة خلال الفترة من يوليو 2024 إلى نوفمبر 2024 لتسجل 2.95 مليار دولار.

وتعد دولة الإمارات واحدة من أكبر الدول من حيث الاستثمار في باكستان ومن حيث التجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد تناول لقاء صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الوزراء الباكستاني مسارات التعاون والعمل المشترك بين الدولتين، وفرص تعزيز هذا التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وغيرها من المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما.

وقد أظهر تقرير التجارة الخارجية لدولة الإمارات أن القطاعين العام والخاص استثمرا أكثر من 10 مليارات دولار في باكستان خلال العقدين الماضيين، وقد تركزت هذه الاستثمارات في قطاع الاتصالات والخدمات والسياحة وتقنية المعلومات والنفط والغاز والإسكان والمصارف والعقارات.

وتستورد باكستان النفط الخام والذهب والآلات من دولة الإمارات، فيما تقوم الإمارات باستيراد المنتجات البترولية والمنسوجات والأرز والجلد والفواكه والخضار والمعدات الرياضية والبناء، وتجدر الإشارة إلى أن 19 شركات إماراتية تابعة للإمارات تعمل حالياً في باكستان. وتُعدُّ باكستان حالياً الشريك التجاري الثالث لدولة الإمارات بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وبقيمة تجارة بينية، وصلت إلى نحو 8.38 مليار دولار في عام 2022.

ويشار إلى أن دولة الإمارات قدمت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي كإمدادات إغاثية وتنموية لباكستان، شملت تقديم أكثر من 647 مليون جرعة من اللقاحات ضد شلل الأطفال إلى 119 مليون طفل من 2014 إلى 2022، كما تم تخصيص 53 مليون دولار أميركي للفترة 2023 - 2026 للاستمرار في حملة التطعيم كجزء من المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال.

إن العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، خلال العقود الماضية، التي تمت ترجمتها إلى تعاون متعدد الأوجه، تمثل حالة فريدة في العلاقات العربية الآسيوية في المنطقة، وهي بمثابة نموذج للعلاقات الثنائية المتطورة باستمرار، وهي ترتكز على أسس ثابتة وراسخة، وهناك إدراك متبادل بين قيادتي الدولتين بأهمية تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية