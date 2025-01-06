في هذا هو الوقت من العام يفكر العديد من القراء في التبرعات الخيرية، ولدينا بعض الاقتراحات لكم!

لأكثر من قرن، نظمت صحيفة «نيويورك تايمز» صندوقاً، يُعرف الآن باسم صندوق مجتمعات «نيويورك تايمز»، لدعم المحتاجين. تغطي الصحيفة رسوم بطاقات الائتمان والتكاليف الإدارية، مما يعني أن كل بنس يذهب إلى المنظمات التي قمنا بتقييمها.

يدعم صندوق المجتمعات تسع مجموعات غير ربحية تعمل في مجال محو الأمية المبكرة، ومكافحة الفقر، وإطعام الجياع، وقضايا أخرى جديرة بالاهتمام. معظمها يعمل في الولايات المتحدة، ولكن واحدة منها تساعد الفتيات على الالتحاق بالمدارس في أفريقيا جنوب الصحراء. (كاتب المقال عضو في مجلس إدارة صندوق المجتمعات).

يمكنك التبرع لصندوق يتم تقسيمه بين المنظمات غير الربحية، أو اختيار واحدة أو أكثر من هذه المنظمات لتوجيه أموالك إليها. لمزيد من المعلومات ونموذج التبرع، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني nytcommunitiesfund.org.

هذا الجهد الذي تبذله صحيفة «نيويورك تايمز» على مستوى العالم يمتد تاريخه إلى 113 عاماً. ولكننا كأعضاء في قسم الرأي بالصحيفة لدينا أيضاً تفضيلاتنا الشخصية، ويمكنك الاطلاع على توصياتنا الأكثر خصوصية في دليل التبرعات وفق صفحات الرأي في نيويورك تايمز لعام 2024.

إن مساهمتي الشخصية في هذا الجهد الجماعي تتلخص في دليل العطاء الذي أعددته قبل خمسة عشر عاماً، والذي يقترح العديد من المنظمات غير الربحية غير العادية التي أعجبت بعملها بشكل خاص. وفي هذا العام أوصي بفرصة تطوعية واحدة Crisis Text Line وثلاث منظمات غير ربحية تستحق التبرع.

الأولى هي مؤسسة الناسور، التي تعالج إصابات الولادة الكارثية التي تترك النساء يعانين من سلس البول والشعور بالإهانة، بتكلفة متوسطها 619 دولاراً لكل حالة. والثانية هي «موسو هيلث»، التي توفر الرعاية الصحية في الدول الأفريقية الفقيرة جنوب الصحراء الكبرى، ولديها جل مذهل في إنقاذ حياة الأطفال. تكلفة إدخال شخص آخر في شبكة «موسو» تبلغ فقط 22 دولاراً سنوياً.

أما الخيار الثالث الذي أقترحه، والذي يعمل هنا في الولايات المتحدة، فهو مؤسسة Reach Out and Read، التي توزع الكتب على آباء الأطفال الصغار جداً وتدربهم على أهمية القراءة. وهي ترفع الأطفال إلى بساط القراءة السحري.

حتى الآن، تبرع القراء بأكثر من 6 ملايين دولار لهذه المنظمات الثلاث في دليلي للتبرعات. نقدر أن هذا المبلغ سيساعد أكثر من 130000 شخص. لمعرفة المزيد أو للتبرع، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني KristofImpact.org.

لا نتفق جميعاً على السياسة أو السياسات، لكن هذه فرصة لنا كقراء وكتّاب أن نتكاتف معاً ونصنع عالماً أفضل.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»