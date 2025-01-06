القادم أجمل

طوينا عام 2024 الذي واصلت فيه الإمارات مسيرتها التنموية ونهضتها لتعزيز ريادتها العالمية في المجالات كافة، وهو ما ورد في تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات دولية متخصصة.

فعلى الصعيد الاقتصادي، حافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%، متجاوزاً معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.7%، لتتقدم الإمارات إلى المركز السابع عالمياً وتدخل قائمة الدول العشر الكبار، حسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الاقتصاد الإماراتي قطع، خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد الجديد. وفي ضوء كل ما تحقق على أرض الواقع في العام المنصرم، فقد توقع البنك نمو اقتصاد الإمارات خلاله بنسبة 4.1% خلال هذا العام. ومن جهتها اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات تبلغ 71.5 مليار درهم،وبإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 71.5 مليار درهم مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة.

ولا شك أن ما يتحقق من إنجازات اقتصادية يترافق مع ما تطلقه الحكومة من برامج ومشاريع وسياسات تستشرف المستقبل، وترسم خارطة طريق واضحة، كما الحال بالنسبة لمشروع «أرقام الإمارات الموحدة» الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية، وغيرها.

ما حققته الإمارات، خلال العام الفائت في مختلف المجالات والقطاعات، مهم جداً، وهو ما أشارت إليه التقارير التي يعتدّ بها، والتي أشارت إلى أن الدولة حققت في القطاع السياحي نتائج إيجابية، لتحل في المرتبة الأولى إقليمياً، والـ18 عالمياً، حسب تقرير تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، في حين حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر توفير بيانات السفر والسياحة. وفي مؤشر البنية التحتية والخدمات البنية التحتية لقطاع النقل الجوي جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر شمولية بيانات السفر والسياحة، وكذلك في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، وفي مؤشر السياسات والظروف الممكّنة للسياحة والسفر. كما حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات بنسبة 100%، والمركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في مؤشر رأس المال البشري، والمركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام.

ولا يمكن للحديث أن يكتمل دون التطرق إلى ما حققته المرأة التي تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين، وقد برزت شواهد عديدة تدل على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن بينها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالمياً، واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، حسب التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إلى جانب إصدار الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات، وتضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها.

وترسيخاً لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصادياً، كانت قد أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً - بدأ تطبيقه فعلياً خلال يناير الجاري - ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.

عامٌ مرَّ، وعامٌ جديدٌ لايزال في مقتبله، لكنه يحمل الكثير من الأماني بتحقيق المزيد من النجاحات التي تقود الإمارات والدول العربية قاطبة إلى مراتب أعلى، وبما يعيد الضوء إليها كدول قادرة على صناعة فرق إيجابي في العالم.