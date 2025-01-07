تسببت العاصفة الشتوية الكبرى التي ضربت المنطقة الأطلسية الوسطى من الولايات المتحدة الأميركية، أول أمس الاثنين، في تعطّل التنقلات الصباحية والأنشطة اليومية جراء تساقط كثيف للثلوج والأمطار المتجمدة. وفي هذه الصورة يقوم الناس بالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو للثلوج، وهي تتساقط على جسر بروكلين الشهير، خلال العاصفة الثلجية التي تتعرض لها مانهاتن الواقعة ضمن منطقة العاصمة واشنطن.

وبحلول فترة بعد الظهر، غطت طبقة كثيفة من الثلوج مدن سينسيناتي ونيويورك وفيلادلفيا، لكن بحلول صباح الثلاثاء وصل سمك الثلوج في واشنطن 12 بوصة، وهو رقم قياسي نادر الحدوث في العاصمة الأميركية.

وقد أدى تساقط الثلوج وتهاطل الأمطار المتجمدة إلى تعطيل العديد من وسائل النقل والمواصلاة، حيث أُلغيت آلاف الرحلات الجوية، بما في ذلك معظم الرحلات المجدولة يوم الاثنين في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن. كما أُلغيت عشرات رحلات القطارات لشركة «أمتراك» في ممر الشمال الشرقي المزدحم، وفي بعض الولايات المتضررة الأخرى في وسط وجنوب البلاد. وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية (الاتحادية) من وجود ظروف قيادة خطيرة على الطرق ضمن نطاق يمتد من ولاية وست فرجينيا إلى ديلاوير. ولذا فقد أعلنت عدة ولايات أميركية، بما في ذلك أركنساس وكانساس وكنتاكي وميزوري وفرجينيا ووست فرجينيا وماريلاند، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وأجزاء من ولاية نيوجيرسي، حالة الطوارئ، داعيةً جميع السكان إلى توخي الحذر والالتزام بالبقاء في البيوت ما أمكنهم ذلك، إلى أن ينتهي تهاطل الأمطار المتجمدة. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)