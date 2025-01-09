التغير المناخي.. و«الشعبوية الاقتصادية الخضراء»

التأثيرات المناخية تغذي أزمة تكاليف المعيشة، وخاصة بالنسبة للفقراء والطبقة العاملة. في الفترة التي سبقت انتخابات نوفمبر الماضي، هدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بـ«إلغاء» قانون الرئيس بايدن الرئيسي بشأن المناخ، المعروف باسم قانون خفض التضخم، ووصفه بـ«الخدعة الخضراء الجديدة». وسواء ألغى ترامب القانون أم لا، فإنه ملتزم بإبطاء انتقال أميركا من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة - ويبدو أن قلة من الأميركيين يشعرون بالقلق حيال ذلك. أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن 24% فقط من الناخبين المسجلين شعروا أن قانون خفض التضخم أثر عليهم بشكل إيجابي. بينما قال 19% إنه كان له تأثير سلبي، و24% قالوا إنه كان مزيجاً بين الجانبين، و16% قالوا إنه لم يؤثر عليهم على الإطلاق، و17% قالوا إنهم لا يعرفون.

إذا كان «الديمقراطيون» يريدون كسب الناخبين بسياسات تمنع التغير المناخي الكارثي، فإنهم بحاجة إلى تقديم فوائد مادية فورية للطبقة العاملة. وهذا يعني دمج سياسات المناخ في أجندة تعالج أزمة تكلفة المعيشة. يُطلق على هذا النهج «الشعبوية الاقتصادية الخضراء». حتى في ظل حكم ترامب، يمكن للتقدميين بناء زخم حول هذه الأجندة في المدن والبلدات والولايات.

تكمن مشكلة قانون خفض التضخم في أنه كان حلاً وسطاً غير مريح بين السياسات النيوليبرالية القائمة على السوق والتدخل الحكومي. من خلال تعبئة الاستثمارات العامة عبر الإعفاءات الضريبية والحوافز الأخرى، طلب القانون من الشركات والمستهلكين الأثرياء قيادة التحول. تشير تقديرات وزارة الطاقة إلى أن قانون خفض التضخم وقانون البنية التحتية الحزبي حفزا استثمارات بقيمة 400 مليار دولار في قطاعات الطاقة المتجددة والبطاريات والسيارات الكهربائية، مما قد يخلق حوالي 400000 وظيفة - وهو رقم مرحب به في بعض الأماكن، لكنه لا يكاد يُذكر مقارنةً بقوة عاملة قوامها 168 مليون شخص. ومع ذلك، استفاد أقل من 3% من جميع دافعي الضرائب في عام 2023 من الإعفاءات الضريبية الجديدة المتعلقة بكفاءة الطاقة والطاقة الشمسية على الأسطح، حتى في هذه الحالات، استحوذت أغنى 25% من الأسر على 66% من الحوافز.

وينطبق الشيء نفسه على شراء السيارات الكهربائية: الأسر التي تكسب أكثر من 100000 دولار هي أكثر عرضة لامتلاك سيارات كهربائية مقارنةً بتلك التي تكسب أقل. ورغم أن قانون خفض التضخم يشمل استثمارات في المجتمعات المحرومة، فإن هذه الاستثمارات تشكل جزءاً ضئيلاً من الإنفاق الإجمالي. يتبنى القانون نهجاً شاملاً يدعم أيضاً استخراج النفط والغاز. تحت إدارة بايدن، عززت الولايات المتحدة مكانتها كأكبر منتج للنفط في العالم.

في المجمل، تبدو هذه السياسات أقل كتحول أخضر عادل وأكثر كاقتصاد «بريوس» - وهو نموذج هجين للطاقة الخضراء والوقود الأحفوري، متداخلان جنباً إلى جنب. مثل السيارات الهجينة، التي لا يمكنها العمل بالكهرباء وحدها، يحقق اقتصاد بريوس بعض التقدم المناخي لكنه يعوق تغييرات أكثر طموحاً. كما أنه يلقي عبء تحويل البنية التحتية للطاقة المترامية الأطراف على الميزانيات العمومية للشركات والحسابات المصرفية للمستهلكين.

لخفض تلوث الكربون بالسرعة والحجم اللازمين، يدعو العلماء إلى تغيير اقتصادي شامل. لكسب الدعم السياسي الدائم لهذا التحول، نحتاج إلى شعبوية اقتصادية خضراء تساعد الناخبين على تحسين أوضاعهم المالية اليومية. أكثر من ربع الأسر في الولايات المتحدة، وحوالي نصف الأسر من السود واللاتينيين، لا يستطيعون تحمل فواتير الطاقة، وأكثر من ثلاثة أرباعهم يشعرون بالضغط بسبب مدفوعات الطاقة. المستأجرون هم الأكثر تضرراً: في عام 2022، سجلت 22.4 مليون أسرة أميركية رقماً قياسياً، حيث أنفقت أكثر من 30% من دخلها على الإيجار والمرافق. وتجاوزت معدلات الإيجار والكهرباء المرتفعة نمو الأجور.

كما أن أسعار الفائدة المرتفعة والأسعار الأعلى زادت من تكلفة أقساط السيارات. في مايو 2019، كان متوسط القرض الشهري للسيارات 535 دولاراً، واليوم يصل إلى 734 دولاراً. تساهم القضايا المناخية في تفاقم أزمة تكلفة المعيشة، خاصة للفقراء والطبقة العاملة. تؤدي أسعار النفط المتقلبة إلى زيادة التضخم، في حين تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى ارتفاع فواتير المرافق. كما تزيد الأحوال الجوية القاسية من تكاليف التأمين على المنازل، مما يرفع التكاليف الشهرية ويجعل بناء منازل جديدة أكثر تكلفة.

وتؤدي الأحداث المناخية المتطرفة أيضاً إلى زيادة تكاليف الغذاء، مما يضر بالفئات ذات الدخل المنخفض أكثر من غيرها. على المدى الطويل، يمكن أن تسهم استثمارات قانون خفض التضخم في البنية التحتية الخضراء والتقنيات الجديدة في تحسين الوضع. لكن هذا سيستغرق سنوات حتى يظهر تأثيره وقد لا يؤثر على تكلفة المعيشة. لهذا السبب يجب أن نستبدل اقتصاد «بريوس» باقتصاد يركز على الإسكان الأخضر الميسور، والأجور الأعلى، والطاقة النظيفة الرخيصة، وانخفاض تكاليف التنقل، وتوسيع وسائل النقل الجماعي. يمكن للولايات والمدن والبلدات أن تبدأ في تحقيق ذلك. يمكن للحكومات المحلية أن تتعامل مع أزمة الإسكان والأحداث المناخية المتطرفة معاً من خلال إعادة تخطيط المدن والبلدات لتكون أكثر كثافة سكانية.

على سبيل المثال، في عام 2024، تبنت نيويورك سياسة «مدينة نعم»، التي أعادت تخطيط الأحياء لزيادة الكثافة السكانية وخصصت 5 مليارات دولار للاستثمار في الإسكان الميسور والبنية التحتية المجتمعية، بينما حققت حركات المستأجرين تنظيمات أقوى للإيجارات للحد من التكاليف الشهرية. يمكن للمدن والولايات أيضاً الاستثمار في إسكان مختلط الدخل ومبني بأيد نقابية، خاصة بالقرب من وسائل النقل الجماعي لتقليل التنقل بالسيارات، وبعيداً عن مناطق المخاطر مثل الفيضانات وحرائق الغابات. ويمكن للحكومات تحسين ظروف المعيشة من خلال وضع سقف للإيجارات ودعم إصلاحات المنازل الخضراء. في ولاية بنسلفانيا، قاد السيناتور نيكيل سافال تمرير برنامج إصلاح المنازل بالكامل، الذي يساعد الأسر العاملة على تجديد منازلها، مما يقلل من فواتير المرافق. فيما يتعلق بالطاقة، يمكن للمشرعين تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وخفض فواتير الأسر في الوقت نفسه. على سبيل المثال، جعل المشرعون في ولاية إلينوي من غير القانوني لشركات المرافق قطع التيار الكهربائي بسبب عدم الدفع عندما تتجاوز درجات الحرارة 90 درجة. في نيويورك، يوجه قانون بناء الطاقة المتجددة العامة مرفقاً كهربائياً مملوكاً للولاية لبناء بنية تحتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستخدام عمالة نقابية ولمساعدة الأسر العاملة في تغطية تكاليف الطاقة.

كما تطور الشركات القبلية مصادر طاقة متجددة لتخفيض الفواتير ودعم التنمية المجتمعية. ويمكن للمدن والولايات أيضاً الاستفادة من السياسات الجديدة للنقل في ولاية مينيسوتا. تهدف أكبر مشغل للنقل العام في مينيسوتا إلى توسيع الخدمة بنسبة 35% بحلول نهاية عام 2027، كما خفضت مؤخراً أسعار التذاكر. يمكن للمسؤولين الحكوميين المحليين أن يحذوا حذو كاليفورنيا، التي وافقت مؤخراً على خطة لتمويل ما يقرب من 17000 شاحن جديد للسيارات الكهربائية - وهي سياسة مفيدة للمستأجرين الذين لا يمكنهم الشحن في منازلهم وتخفف من قلق المدى. بطبيعة الحال، دور الحكومات المحلية، في الولايات المتحدة، محدود نسبياً. تعتمد بعض أفضل سياساتها على الأموال الفيدرالية، التي قد يتم قطعها في ظل إدارة ترامب.

ومع ذلك، يمكن للحكومات المحلية المساعدة في إدخال الشعبوية الاقتصادية الخضراء في أجندة أوسع للأمن الاقتصادي - بدءاً من وضع حد أدنى للأجور قدره 17 دولاراً إلى التأمين الصحي الشامل والتعليم قبل المدرسي الشامل ورعاية الأطفال الميسورة. في أفضل الأحوال، يمكن للحكومات أن تنسق على مستوى البلاد، كما فعلت بعض الحكومات لحماية المهاجرين غير الشرعيين وحقوق الإجهاض. إذا فاز التقدميون بائتلاف حكومي وطني لهذه الأفكار في عام 2028، يمكنهم بدء العمل فوراً.

يعاني العديد من الأميركيين من فواتير لا تنتهي وأحوال جوية خطيرة. يمكن للشعبوية الاقتصادية الخضراء أن تخفف بعضاً من هذا الألم اليوم، مع بناء مستقبل أفضل في الوقت نفسه.

*أستاذ مساعد في علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا، بيركلي.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»