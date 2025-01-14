فريق من رجال الإطفاء، تابع لإدارة إطفاء مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية، يَعبُر منطقةً وعرة بهدف حفر خط عازل يحاولون من خلاله احتواء الحرائق التي شبت في غابات المدينة ودمرت آلاف البيوت والمنشآت فيها.

ورغم استمرار الجهود الرامية إلى إخماد الحريق الأكبر بين هذه الحرائق، وهو ذلك المندلع في حي باليساديس الأرقى والأكثر ثراءً في لوس أنجلوس، فإن هذه الجهود تتقدم ببطء ملحوظ للغاية، وتواجَه بهبوب الرياح التي يتوقع أن تزداد قوتُها خلال الأيام القليلة الماضية، ما يهدد النجاحات المحدودة المحرزة في مواجهة الحرائق التي أودت حتى الآن بحياة 24 شخصاً، بحسب أحدث حصيلة رسمية للخسائر البشرية.

لكن من أي مصدر جاءت شرارة حرائق لوس أنجلوس؟ ظل سبب هذه الحرائق مبهماً وغير معروف خلال الأيام الأولى لاندلاعه، لكن ابتداءً من نهاية الأسبوع الماضي بدأت أصابع الاتهام تتجه نحو إحدى شركات التكنولوجيا المعنية بصيانة المعدات والأسلاك الكهربائية في المدينة.

وأدلى بعض السكان بشهاداتهم في هذا الشأن، قائلين إن المعدات الكهربائية للشركة هي التي أشعلت الحريق، وإنهم رأوا خطوط الكهرباء التي تديرها الشركة تشتعل يوم السابع من شهر يناير الجاري، قبل أن تشب النيران في الحشائش والأشجار المجاورة. وتقول إحدى الدعاوى القضائية التي بدأ السكان المتضررون في رفعها ضد الشركة، إن البيانات أظهرت «عدداً مثيراً للقلق» من أعطال الشبكة في الساعات التي سبقت اندلاع الحرائق. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)