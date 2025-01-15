لا تزال نيران حرائق منطقة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية تلتهم المزيد من المساحات في أنحاء المنطقة وفي عدد من أهم أحيائها الراقية، والشهير بسكانها من طبقة نجوم المجتمع الأميركي وأثريائه. وفي هذه الصورة نرى خياماً منصوبة على شاطئ زوما في ماليبو، وقد نام داخلها عدد من رجال الإطفاء الذين أرهقتهم عدة أيام من المحاولات المضنية لإخماد الحرائق، حيث حاربوا باستماتة في جميع أنحاء المنطقة، وتصدوا للنيران التي يتوسع اشتعالها نحو مزيد من الغابات والأحياء السكنية، لكن الرياح القوية التي هبت على جنوب كاليفورنيا ساهمت في تصعيب مهمتهم، كما صعبها أيضاً وجود كثير من مجاري الأنهار الناضبة والأشجار والحشائش الجافة، حتى داخل المناطق السكنية في لوس أنجلوس نفسها.

وقد بدأت رياح «سانتا آنا» القوية تهب على المنطقة، الاثنين الماضي، مما هدد بتفاقم الحرائق وإلغاء التقدم الذي أحرزه رجال الإطفاء خلال الأيام السابقة في السيطرة على الحرائق التي التهمت نيرانُها نحو 40,000 فدان، وأجبرت عشرات الآلاف من السكان على النزوح بحثاً عن مأوى آمن، مما يفاقم أزمة الإسكان في واحدة من أغلى المدن الأميركية. وهناك الآن ما يزيد على 90 ألف شخص من سكان لوس أنجلوس ما زالوا تحت أوامر الإخلاء، حيث يقيم الكثير منهم في فنادق أو ملاجئ أو لدى أقارب، في انتظار انتصار جهود الإطفاء والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم.

وقد أصدرت السلطات، يومي الثلاثاء والأربعاء، تحذيراً من «وضع خطير للغاية»، حيث توقعت مصالح الأرصاد الجوي أن تصل سرعة الرياح إلى 70 ميلاً في الساعة أو أكثر، وهو ما يقارب سرعة إعصار من الفئة الأولى. وكانت السلطات قد أصدرت التحذيرَ ذاتَه قبل أسبوع مع اندلاع حريق حي «إيتون» الذي امتد إلى حيَّي ألتادينا وباسادينا، وكذلك حريق حي باليسيدز على الجانب الغربي من لوس أنجلوس. وقد تمت السيطرة جزئياً على حرائق إيتون وباليسيدز، إلا أنهما صُنفا من بين أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ كاليفورنيا، ولذا فإن جهود إطفائها لا تزال مرهقة ومضنية. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

