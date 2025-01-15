التزام راسخ بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان

انطلاقاً من المبادئ والقيم الراسخة والأصيلة التي تحكم سياستها الخارجية منذ تأسيسها، تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة دوماً على الوقوف بجانب الدول الشقيقة والصديقة ودعمها في مختلف المجالات، لتحقيق تطلعات شعوبها نحو الاستقرار والتنمية.

ومن هذا المنطلق، واستجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعقب الاتصال الهاتفي بين سموه والرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، وصل وفد إماراتي رفيع المستوى بتاريخ 12 يناير 2025، إلى العاصمة اللبنانية لإجراء الترتيبات المطلوبة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت.

وتعكس إعادة فتح السفارة العلاقات الأخوية التاريخية بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وتؤكد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، ووقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وحرص دولة الإمارات على دعم جهود الاستقرار والتنمية في لبنان، والتزام دولة الإمارات العميق بمساعدة الشعب اللبناني، وتقديم كافة أشكال الدعم له في مختلف المجالات.

وتجسيداً لعمق العلاقات بين الدولتين، واستناداً إلى نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم الأشقاء في لبنان إزاء ما يواجهون من تحديات إنسانية وظروف صعبة، وصلت، في 12 يناير 2025، الباخرة الثانية من المساعدات الإماراتية إلى ميناء بيروت محملة بـ3000 طن من المواد الإغاثية المتنوعة ضمن الحملة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني.

وتندرج حملة الإمارات لإغاثة الشعب اللبناني في إطار الالتزام الأخلاقي والدولي لدولة الإمارات نحو الاستجابة العاجلة لإغاثة الأشقاء اللبنانيين، انطلاقاً من الإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مد يد العون، وتقديم المساعدة والوقوف مع الأشقاء، وترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لضمان التعافي، والتخفيف من تداعيات وآثار الأزمة على كل المتضررين من مختلف الشرائح والفئات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية اللبنانية والمنظمات الدولية ذات العلاقة. وتعكس هذه الحملة التعاضد المجتمعي والتضافر المؤسسي في المجتمع الإماراتي لتقديم المساعدات الإغاثية، وتلبية الاحتياجات الضرورية للمتأثرين والمحتاجين في مثل هذه الظروف الصعبة والأوقات الحرجة.

وتضاف حملة الإمارات الجديدة لإغاثة الشعب اللبناني إلى سلسلة طويلة من المواقف التي جسَّدت وقوف الدولة إلى جانب لبنان، حيث أسهمت، خلال سنوات الحرب الأهلية، التي امتدت من عام 1975 إلى عام 1990، في تحقيق الأمن في ربوعه عبر إرسال قواتها في إطار «قوات الردع العربية»، وشاركت في جهود إنجاز اتفاق الطائف الذي وضع حداً لتلك الحرب.

ومن أمثلة الدعم الإماراتي للبنان، مسارعتها إلى إطلاق مبادرة إزالة الألغام والقنابل العنقودية من جنوب لبنان بعد حرب عام 2006، امتداداً للمكرمة الأولى التي بدأت في أبريل 2002 عندما أمر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بإطلاق مبادرة نزع الألغام التي تركها الاحتلال الإسرائيلي. وبعد وقوع كارثة مرفأ بيروت عام 2020، سارعت دولة الإمارات إلى تضميد الجراح بتقديم الدعم الإنساني العاجل من خلال إرسال الطائرات والبواخر المحملة بالمعدات الطبية والإغاثية، وأطلقت حملة «الإمارات تتطوع» تحت عنوان «من الإمارات، ومن أجل لبنان»، للتخفيف من آثار الكارثة التي ضربت بيروت.

إن الدعم الإنساني والدبلوماسي المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للبنان يجسد الموقف الإماراتي المساند للأشقاء والأصدقاء وترسيخ السلام، وسيستمر هذا الدعم في ظل رؤية الإمارات الراسخة للعلاقات الإقليمية والدولية وأولويات سياستها الخارجية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية