أسبوع أبوظبي للاستدامة.. تحفيز الابتكار

يعد أسبوع أبوظبي للاستدامة مبادرة عالمية أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تسريع وتيرة التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويوفر الأسبوع الذي تم إطلاقه في عام 2008 منصة عالمية لكل المعنيين بمستقبل الطاقة المتجددة في العالم. ويجمع الأسبوع قادة من مختلف الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة السبل الكفيلة بتحفيز العمل المناخي الفاعل، وذلك من خلال توفير منصة عالمية استثنائية تجمع المفكرين وأصحاب الرؤى لإحداث تأثير ملموس، حيث إن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 يمثل فرصة مهمة لجميع الأطراف المعنية للمساهمة في بناء مستقبل مستدام ومزدهر يشمل الجميع.تتطلب التحديات الراهنة ضرورة توحيد الجهود والاستفادة من الابتكارات التقنية لتمهيد الطريق نحو عصر جديد من النمو والتنمية، والذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل دائرة الطاقة في أبوظبي كشريك رئيسي، وشركة أدنوك تحت عنوان تكامل القطاعات.

وتسلط الدورة الحالية من الأسبوع الضوء على رؤية دولة الإمارات ودورها في تحفيز التغيير الإيجابي من خلال تعزيز التفاعل والحوار العالمي لبناء مستقبل مرن ومستدام يشمل الجميع، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة، واتخاذ الإجراءات لمحاربة التغير المناخي. وتركز القمة هذا العام على مواضيع أهمها دور التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يناقش المشاركون موضوعات مثل التمويل المستدام، وأثر التكنولوجيات الحديثة في نظم الطاقة والتكيف مع التغيرات.

ورسّخ أسبوع أبوظبي للاستدامة لأكثر من 15 عاماً مكانته منصةً رائدةً لتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء، وإيجاد حلول للتحديات العالمية، وتسريع وتيرة التنمية، حيث شهد إبرام اتفاقيات مهمة وعقد العديد من الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات ورواد القطاعات، وأبرز شركات الطاقة النظيفة في العالم؛ ليسهم في تكثيف الجهود ودعم تحقيق أجندة الاستدامة العالمية، حيث يعمل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 على مناقشة الأفكار الجديدة وتحويلها إلى حلول فعالة وملموسة في إطار دوره لإحداث تغيير إيجابي واسع النطاق، مبني على أسس واضحة، وتحقيق الترابط بين قطاعات الطاقة والبيانات والتمويل والتجارة، والمنظومات العالمية الأخرى.

أيضاً يوفر أسبوع أبوظبي للاستدامة جلسات نقاش رفيعة المستوى ومنتديات وأنشطة للشركاء وفعاليات عديدة، تعزز التفاعل والحوار العالمي حول الاستدامة. ويتضمن الأسبوع فعالية جائزة زايد للاستدامة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم الرواد الذين يقدّمون حلولاً مبتكرة لمعالجة التحديات العالمية، وتستهدف الجائزة تكريم وتمكين المبتكرين الذين يسعون إلى إحداث نقلة نوعية ضمن فئات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي والمدارس الثانوية.

أسبوع أبوظبي للاستدامة ينطلق من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الريادي في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، بما يعزز مكانتها منصة دولية للحوار حول القضايا البيئية والمناخية التي تمثل معضلة تواجه كثيراً من دول العالم.

يعتبر مؤتمر أبوظبي للاستدامة إحدى الركائز الأساسية لفعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، حيث يجمع المؤتمر أعرق الشركات والمؤسسات الأكاديمية لمناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، ويتميز المؤتمر بجلسات حوارية وورش عمل تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة.

يعد معرض أبوظبي للاستدامة جزءاً لا يتجزأ من فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025»، ويعتبر منصة عالمية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري. وتشارك في المعرض شركات رائدة من مختلف أنحاء العالم لعرض حلولها المبتكرة التي تسهم في تحقيق الاستدامة. بالتأكيد تُشكل الفعاليات الثرية التي يتضمنها أسبوع أبوظبي للاستدامة، فرصة فريدة للزوار للتعرف على التطورات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة الطاقة.

*خبير في الطاقة المتجددة