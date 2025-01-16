مساهمات الإمارات ركيزة أساسية لنجاح اتفاق غزة

جاء الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أمس، ليمثل فرصة حقيقية لإنهاء معاناة إنسانية استمرت نحو 15 شهراً، أودت بحياة الآلاف ودمرت تدميراً شبه كامل أي مقومات للحياة الإنسانية أمام مئات الآلاف الآخرين الذين لم يكن لهم ذنب إلا محاولة تمسكهم بأرضهم وديارهم طوال هذه المدة.

اتفاق إطلاق النار، بصيغته التي أُعلنت مساء أمس، يمثل انتصاراً لرؤية دولة الإمارات لتحقيق سلام مستدام في غزة وإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعم فرص تحقيق سلام إقليمي شامل. وتستند هذه الرؤية بحسب ما لخصها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام في أكتوبر 2024 إلى: الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتفادي توسع الصراع، ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل.

بذلت دولة الإمارات منذ اندلاع الصراع في السابع من أكتوبر 2023، جهوداً مكثفة، بدءاً من الدبلوماسية الرئاسية، ومروراً بالدور المميز الذي اضطلعت به وزارة الخارجية عبر كل المنصات والمستويات الدبلوماسية سواء الثنائية أو متعددة الأطراف، عربياً وإقليمياً ودولياً وأممياً، لتعزيز إمكانية التوصل لإنهاء هذه المعاناة وتمهيد الطريق أمام رؤية السلام الشامل، وذلك فضلاً عن الدور الإنساني الرائد والمتميز الذي أدته الدولة عبر عملية «الفارس الشهم 3»، والذي لم يُتِحْ فقط تخفيف المعاناة التي واجهها سكان غزة، ولكنه مكّنهم أيضاً من مواصلة التمسك بوجودهم في القطاع.

ويحظى هذا الاتفاق الذي يفتح المجالَ في مرحلته الأولى أمام تحقيق العنصر الأول من رؤية السلام الشامل، ألا وهو وقف إطلاق النار وتبادل جزء من الأسرى والرهائن والمحتجزين من الطرفين وزيادة دخول المساعدات للقطاع، بدعم جدي من قبل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ومساعديه، غير أنه يتعين الانتباه إلى أن إعلان الاتفاق وحده غير كافٍ لضمان نجاح تنفيذه، فضلًا عن الترابط والانتقال المنتظم للمراحل التالية التي يؤمَّل أن تؤسس لسلام مستدام.

ويتطلب النجاح في تنفيذ هذه المرحلة وتطويرها، الانتباه إلى ثلاث معضلات رئيسية تتمثل في: أولاً، ضرورة عزل فضاء المواجهة في غزة عن تأثير قوى التطرف التي قد تسعى لمحاولة عرقلة الاتفاق، بل وتدميره. ثانياً، تجنُّب تصاعد المواجهات في الضفة ومنع نشوب أزمة حادة جديدة تُفشل كل مسار التهدئة المأمول. وأخيراً، العمل على توفير متطلبات الانتقال إلى المراحل التالية لإنهاء الأزمة وليس مجرد تهدئتها، خاصة بناء توافق فلسطيني قادر على تحمل أعباء الالتزامات المقبلة، وضمان انسحاب إسرائيل التام من غزة بما يتيح مباشرة جهود إعادة إعمارها، وتعبئة مواقف جدية لدى طرفي الصراع المباشرين، ولدى الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة لإطلاق مسار ذي جدوى حقيقية لتأسيس دولة فلسطينية.

تدرك القوى المحبة للسلام والداعمة للاستقرار أنه دون تسوية هذه المعضلات الثلاث، سيكون أي اتفاق لوقف إطلاق النار في مهب الريح. وتكشف أي قراءة لخبرات التسوية في الشرق الأوسط القريبة والبعيدة، كيف تمكنت قوى التطرف من تقويض فرص سلام عظيمة. وعلى الرغم من أن الاتفاق الذي أُبرم أمس، هو مصدر حقيقي للأمل، فإنه ليس إلا خطوة أولى في طريق صعب ومركب لبناء متطلبات السلام المستدام والشامل.

وكما هو العهد بدولة الإمارات التي لم تعرف الاستسلام أمام المصاعب، فإن السياسة الإماراتية ستواصل بإرادة قوية جهودها الإنسانية لتخفيف معاناة سكان القطاع وإحباطاتهم، بقدر ما ستسعى مع كل الأطراف المعنية لتحصين الاتفاق واستكمال هذا الطريق الصعب الذي يحمل في نهايته الأمن والاستقرار والسلام العادل للجميع. والتحدي الحقيقي أنه ما لم يُستكمل هذا الطريق إلى نهايته هذه المرة أيضاً فسوف يبقى الفلسطينيون والإسرائيليون والمنطقة بكاملها، أسرى في دائرة الصراع المغلقة.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية