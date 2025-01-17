حوت من نوع نادر يمر مع صغيره أمام سواحل خليج كيب كود، بولاية ماساتشوستس الأميركية. ويطفو على السطح الآن سجال حول القواعد المقترحة لحماية الحيتان. وكان من المفترض أن تؤدي هذه القواعد إلى إبطاء المزيد من السفن لمنع الاصطدام بالحيتان الصحيحة النادرة في شمال المحيط الأطلسي. وقد أثارت هذه القضية نقاشاً بشكل خاص في ولاية ماساتشوستس، بسبب الخط الساحلي الممتد للولاية، والذي يؤوي صناعة صيد الأسماك الرئيسية.سحبت إدارة بايدن يوم الخميس الماضي اقتراحاً لتوسيع الحماية لأنواع الحيتان المهددة بالانقراض.

كانت القواعد تتطلب من بعض السفن على طول الساحل الشرقي أن تبطئ سرعتها كي لا تصطدم في هذه الكائنات النادرة. تعرضت أنواع نادرة من حيتان منطقة شمال المحيط الأطلسي لمخاطر جعلت دعاة الحفاظ على البيئة يركزون على حمايته سواء من الإصابة أو القتل نتيجة اصطدامها بالسفن على طول الساحل الشرقي لولاية ماساتشوستس.

وحسب تقرير نشرته «نيويورك تايمز»، اقترحت الهيئة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية في أغسطس 2022 قواعد لتقليل مخاطر اصطدام الحيتان من خلال توسيع المناطق الحالية، التي يتعين فيها على السفن السير ببطء، وتنظيم حركة المزيد من أنواع السفن. ولكن بعد نقاش عام حاد حول القواعد ومع بقاء أيام فقط على انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن، قامت الهيئة بتعليق التغيير المقترح.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)