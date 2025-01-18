هذا وقت التزلج بالنسبة للمحترفين، وحتى الهواة أيضاً، لكن في أكثر الأيام ازدحاماً على جبل «ريد»، الواقع على مقربة من بلدة روسلاند في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا، قد يشعر المرء بفراغ المكان. وعند حافة أحد المسارات على «ريد» وقف هذا المتزلج قرب لافتة تحذيرية، وكان وحيداً بالفعل، حيث ران صمت الوحدة على المكان وخلا من أي أصوات باستثناء طقطقات الثلج تحت الزلاجة. ويُعد جبل ريد واحداً من أقدم وأشهر منتجعات التزلج في كندا، وهو يتميز بتاريخه العريق في رياضة التزلج منذ افتتاحه في عام 1947، حيث أصبح منذ ذلك الوقت وجهةً مثالية لمحبي التزلج بعيداً عن زحام الحشود الكبيرة في منتجعات أخرى.

ويمتد جبل ريد على أكثر من 4,200 فدان من الأراضي القابلة للتزلج، مما يجعله أحد أكبر منتجعات التزلج في أميركا الشمالية. كما يشتمل على 110 مسارات تُناسب جميع المستويات، بدءاً من المبتدئين وصولاً إلى المتزلجين المحترفين. وإلى ذلك فهو يشتهر بتوفير تجربة استثنائية للتزلج بين الأشجار، حيث تُعتبر الغابات المفتوحة إحدى أبرز مميزاته، مما يُتيح تجربة فريدة لمحبي التزلج الحر.

وعلاوة على تضاريسه المتنوعة، ورغم كونه وجهة شهيرة، فإن موقع جبل ريد البعيد نسبياً يجعله أقل ازدحاماً مقارنة بالمنتجعات الكبرى الأخرى، مما يضمن تجربة هادئة ومريحة. وربما الأهم من ذلك هو أن جبل ريد يقع في منطقة خلابة تُحيط بها الجبال والغابات الكثيفة، مما يوفر إطلالات مذهلة على وديان كولومبيا البريطانية، ويجعل الجبلَ مكاناً مثالياً للاستمتاع بأنشطة الهواء الطلق، ووجهة جاذبةً للزوار الباحثين عن الطبيعة والمغامرة والاسترخاء.

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)