لبنان «الجديد».. والاستثمار الدولي

أعلنت وكالة التصنيف الدولية «موديز» في أحدث تقرير لها، أن الرئيس اللبناني المنتخب العماد جوزيف عون «يحظى بدعم المانحين الدوليين».

وأوضحت أن «عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة اللبنانية، من شأنه أن يساعد في استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الموقّع في 26 نوفمبر الماضي بين لبنان وإسرائيل»، ووصفت ذلك بأنه «أساسي لتأمين التمويل الدولي». وأشارت «موديز» إلى أن الاقتصاد اللبناني سجل انكماشاً بنسبة 10 في المئة العام الماضي، متأثراً بتداعيات الحرب، التي ألحقت به خسائر قدّرها البنك الدولي بنحو 8.5 مليار دولار. وتوقعت أن يستمر الانكماش بنسبة 2 في المئة خلال العام الحالي، على أمل أن يسجل نمواً بنسبة 0.8 في المئة العام المقبل.

وأكد التقرير أن «الإفراج عن أموال المانحين الدوليين يظل مرتبطاً بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والمصرفية، وإعادة هيكلة شاملة للدين العام كشرط أساسي للتعافي الاقتصادي المستدام»، مع العلم بأن تصنيف ائتمان لبنان الحالي بدرجة «سي»، يعكس توقعات الوكالة بأن حاملي سندات «اليوروبوندز»، لن يستردوا أكثر من نسبة 35 في المئة من قيمتها بعد عملية إعادة الهيكلة.

ونظراً لأهمية «خطاب القسم» لرئيس الجمهورية أمام مجلس النواب، وما تضمنه من عناوين كبيرة، مع وعود لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، فقد أجمعت الكتل السياسية على أن يكون برنامج عمل الحكومة برئاسة القاضي الدولي نواف سلام، الذي أكد حرصه على تنفيذ «ثنائية الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي»، مضيفاً: «سنبني دولة مدنية واقتصاداً حديثاً». أما الهيئات الاقتصادية فقد وصفت الخطاب بأنه «تاريخي، ويشكل خريطة طريق لنهوض لبنان واستعادة دوره الريادي في المنطقة والعالم، ويؤسس لبناء لبنان الجديد الذي يطمح إليه كل لبناني».

وهكذا يترقب اللبنانيون بفارغ الصبر الانتقال من «اقتصاد منهار» منذ ست سنوات، في إطار أزمة نظامية صنّفها البنك الدولي «أسوأ ثالث أزمة في العالم في التاريخ الحديث»، وخسر خلالها ثقة المجتمعين العربي والدولي، إلى «اقتصاد جديد» منفتح سياسياً وتجارياً ومالياً ومصرفياً، وحتى اجتماعياً بقدرة موارده البشرية وكفاءة اللبنانيين ونجاحهم في بلاد الانتشار، وهو قادر على جذب الاستثمارات، مع التأكيد على أن «الثقة» هي عامل الجذب الأول للمستثمرين، بمن فيهم اللبنانيون في الخارج، والذين تقدَّر ثرواتهم بنحو 150 مليار دولار.

وذلك وسط أجواء تفاؤلية، بتطبيق إصلاحات طال انتظارها، وبتدفق الأموال من الدول المانحة، عقب إبرام اتفاق مرتقب مع صندوق النقد الدولي. ولوحظ أنه مع بداية توفير «الثقة» المطلوبة، يستمر التهافت على شراء الليرة، مما اضطر مصرف لبنان إلى ضخ نحو 16 مليار ليرة، في وقت كان فيه احتياطيه من العملات الأجنبية متراجعاً بقيمة 530 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، إلى 10.135 مليار دولار.

وكذلك مع اعتماد وزارة المالية سياسةً «تقشفية» في الإنفاق، استطاعت دعم رصيدها المالي لدى «المركزي»، حتى بلغ 5.96 مليار دولار، وهو مبلغ يمكن إنفاقه في العام الحالي، للخروج من دوامة السياسة «التقشفية» التي حالت دون التوسع في الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي، وحتى في البنية التحتية.

ورغم أن لجم الإنفاق المالي كان مفتاحاً لتحقيق استقرار سعر الصرف، فإنه يضر بإمكانات النمو على المدى الطويل، خصوصاً أن استدامة الدَّين العام لا يمكن تحقيقها إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدَّين من الناتج المحلي الإجمالي والمقدرة حالياً بنحو 150 في المئة، وهي نسبة مرتفعة جداً، وتحمل مخاطر عديدة ومتنوعة.

* كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية