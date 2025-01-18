الهند والدعم التنموي للشعب الأفغاني

عندما وصلت حركة «طالبان» إلى السلطة عام 2021، ساد الاعتقاد على نطاق واسع داخل الهند وخارجها بأن هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا ستكون في وضع غير موات، وأن علاقاتها مع أفغانستان ستكون مهدَّدة، وذلك على اعتبار أن الهند لم تكن تربطها أي علاقات مع «طالبان».

وكانت الهند لعبت دوراً مهماً في جهود إعادة الإعمار في أفغانستان، خلال فترة إعادة إعمار أفغانستان التي أعقبت الإطاحة آنذاك بالحركة من قبل التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في 2001، وذلك من خلال استثمارها أكثر من 3 مليارات دولار تحت حماية القوات الأميركية التي كانت موجودة على الأرض في هذا البلد الذي مزقته الحرب. إذ قامت الهند ببناء مدارس وطرق وسدود، ومبنى البرلمان فيما اعتبره المجتمع الدولي مساهمة مهمة في الاقتصاد الآسيوي. وعلى سبيل المثال، بنت نيودلهي الطريق الذي يربط زارانج بدلارام بطول 218 كيلومتراً في جنوب غرب أفغانستان من أجل تسهيل حركة البضائع والخدمات. كما بنت البرلمان الأفغاني في كابول ومشروع سد سلمى لتوليد الطاقة في إقليم هرات.

ورغم أن الهند لم تعترف رسمياً بحكومة طالبان حتى الآن، فإنها سعت وراء نوع من الانخراط مع هذه الحكومة، فالهند، في نهاية المطاف، لا يمكنها أن تقطع علاقاتها بشكل كامل مع أفغانستان التي تقع في الجوار، وهي دولة مهمة للهند. وقد كان هذا بلا شك أحد الاعتبارات الرئيسية بالنسبة للهند في تحديد مقاربتها الجديدة تجاه حكومة «طالبان» التي تسعى إلى إقامة علاقات مع الهند، التي تُعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

ويبدو أن هذا الجهد التنموي تحديداً هو ما تتطلع إليه طالبان، التي تسعى إلى الحصول على اعتراف دولي أكبر، وأيضاً إلى إقامة علاقات مع دول متعددة، وخاصة الهند. ومع بداية العام الجديد، خطا الجانبان خطوة كبيرة من خلال اجتماع عالي المستوى بين الجانبين. فقد عقد وزير الخارجية الهندي اجتماعاً مع وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة مولوي أمير خان متقي، وفي هذا الاجتماع المهم، عبّرت الهند عن استعدادها لاستئناف أنشطتها التنموية في أفغانستان، وتلقّت تطمينات بأن حركة «طالبان» لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد الهند.

وتقرر أن تبحث الهند إمكانية الانخراط في مشاريع تنموية قريباً، بالإضافة إلى استمرار برنامج المساعدات الإنسانية الحالي. ذلك أن الهند واصلت مساعدة أفغانستان منذ عودة «طالبان» إلى السلطة في 2021. ووفقاً لمصادر موثوقة، فإن الوزير الأفغاني مولوي أمير متقي شكر القيادة الهندية على استمرارها في الانخراط مع الشعب الأفغاني ودعمه.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه استجابة لاحتياجات الشعب الأفغاني، قررت الهند تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان. وقد أرسلت لها حتى الآن شحنات عديدة تتألف من 50 ألف طن متري من القمح، و300 طن من الأدوية، و27 طناً من مساعدات الإغاثة من الزلزال، و40 ألف لتر من المبيدات الحشرية، و100 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال، و1.5 مليون جرعة من لقاح كوفيد، و11 ألف وحدة من مستلزمات النظافة الصحية لبرنامج مكافحة الإدمان، و500 وحدة من الملابس الشتوية، و1.2 طن من مستلزمات القرطاسية، وغيرها. كما قامت الهند بتوسيع تعاونها وتقديم الدعم المادي لقطاع الصحة الأفغاني من أجل إعادة تأهيل اللاجئين من الدول المجاورة وداخل البلاد أيضاً.

كما ناقش البلدان تعزيز التعاون في المجال الرياضي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل جيل الشباب في أفغانستان. وعلاوة على ذلك، تم الاتفاق على تعزيز استخدام ميناء تشابهار لدعم الأنشطة التجارية، بما في ذلك بغرض تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان. كما طلبت «طالبان» من الهند البدء في منح التأشيرات لرجال الأعمال والطلبة والمرضى الأفغان.

وكل هذا يعني أن الهند وأفغانستان تسيران الآن قدماً في إصلاح وترميم علاقاتهما ويتحركان في مساحة مريحة إذ يرى كلاهما فوائد في بناء العلاقات التي تُعد مهمة ليس على الصعيد الثنائي فحسب، ولكن على الصعيد الإقليمي أيضاً.

* رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي.