«نافس» واستمرار جهود تمكين القيادات الإماراتية

في إطار تكريس جهودها لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق المبادرات والبرامج، التي تهدف إلى تطوير القيادات الشابة وتمكينها من أداء دور محوري في مختلف مجالات العمل الحكومي والخاص. وفي هذا السياق، أطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالشراكة مع برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، الدفعة الثانية من برنامج «قيادات نافس»، ما يعكس التزام الدولة المستمر بتطوير قياداتها الشابة، وضمان استدامة الأداء الحكومي على أعلى المستويات. يُعتبر برنامج «قيادات نافس» من أبرز البرامج المخصصة لتطوير وتمكين القيادات الإماراتية في مختلف المجالات، حيث يتم تصميمه بعناية ليتماشى مع احتياجات القيادات الشابة. يهدف البرنامج إلى تحفيز المشاركين إلى تحسين مهاراتهم القيادية والإدارية، من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات العمل الحكومي في المستقبل. ويتضمن البرنامج مجموعة من الدورات التدريبية المتقدمة التي تركز على تعزيز التفكير الاستراتيجي، وتنمية القدرة على الابتكار في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تطوير المهارات الأساسية التي تُسهم في تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ما يعزز جهود إعداد قادة قادرين على دفع عجلة التغيير والتطوير في المؤسسات الحكومية. حققت تجربة الدفعة الأولى من برنامج «قيادات نافس» نجاحاً ملحوظاً من خلال تمكين المشاركين من اكتساب تجارب عملية غنية، حيث أتيحت لهم الفرصة للتفاعل مع الخبراء في مجالات متنوعة. وشمل البرنامج زيارات ميدانية محلية ودولية، فضلاً عن العمل على تعزيز المهارات القيادية للمشاركين عبر ورش تفاعلية متميزة. وقد أسهم البرنامج في تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، حيث تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 114 ألف مواطن، منهم أكثر من 81 ألف مواطن تم توظيفهم بعد إطلاق برنامج «نافس»، ما يعكس فاعلية البرنامج في تحسين التوظيف والمشاركة الفاعلة في القطاعين الخاص والمصرفي. واستكمالاً لنجاحات الدفعة الأولى، تستمر الدفعة الثانية من برنامج «قيادات نافس» في تقديم محتوى تدريبي أكثر تطوراً يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031». ويهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة القيادات الشابة الإماراتية، بما يتناسب مع المتغيرات المستقبلية. ويتيح البرنامج، الذي يضم 26 مشاركاً ويستمر لمدة ستة أشهر، للمشاركين فرصة استكمال أكثر من 160 ساعة تدريبية تتنوع بين المهارات العملية والنظرية. ويشمل التدريب مجالات حيوية تتضمن مهارات الاتصال المتقدمة، والتعامل مع وسائل الإعلام، إضافةً إلى معرفة أحدث التوجهات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات أساسية في العصر الرقمي الذي نعيشه.هذه الاستراتيجية تتماشى مع رؤية حكومة الإمارات في تعزيز مكانتها العالمية كمركز للابتكار والتكنولوجيا، حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق التميز في العديد من المجالات، مثل: الذكاء الاصطناعي والحكومات الذكية. ويشكل «قيادات نافس» جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية، إذ يقوم بتأهيل قادة قادرين على تسريع عملية التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية، بما يضمن فاعليتها في عصر الاقتصاد المعرفي. تمكين القيادات الوطنية ليس مجرد هدف تنموي فحسب، بل هو جزء أساسي من استراتيجية دولة الإمارات في تحقيق التميز المؤسسي في كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس برنامج «قيادات نافس» هذا التوجه بوضوح، حيث يعزز من قدرات المشاركين على استخدام الأدوات الحديثة في الإدارة والقيادة، ويركز على تمكينهم من اتخاذ قرارات استراتيجية تصب في مصلحة المؤسسات التي يعملون فيها. مبادرة «قيادات نافس» تعكس رؤية الإمارات لتطوير الكوادر القيادية الشابة من خلال تمكينها عبر بيئة مؤسسية تشجع على الابتكار والتميز. ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات لمواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق التطوير المستدام. ومن خلال هذه الجهود، تترسخ قدرة الدولة لتكون رائدة في العديد من المجالات، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، أو تكنولوجية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.