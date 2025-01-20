مشاركة متميزة لدولة الإمارات في «دافوس» 2025

في ظل سعيها لتعزيز دورها الإقليمي والعالمي الرائد ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الـ 55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي لعام 2025، التي انطلقت في «دافوس» بسويسرا أمس الموافق 20 يناير، وتستمر حتى 24 يناير الجاري، بوفد رفيع المستوى تترأسه سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة).

وفيما يعكس الأهمية الكبيرة التي تعطيها دولة الإمارات للمشاركة في «دافوس» 2025، يضم الوفد أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، وتتأسس هذه الأهمية على حقيقة مهمة مستمدة من كون المنتدى الذي يقام هذا العام تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي»، هو منصة عالمية تجمع سنوياً العديد من القادة وصناع القرار وكبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم.

ويحظى المنتدى هذا العام بأجندة ثرية، إذ ستركز مناقشاته على العديد من القضايا والتحديات المهمة، منها سد الفجوات التي تعيق الجهود التنموية العالمية، وتعزيز النمو المستدام، وتندرج هذه القضايا ضمن 5 مجالات رئيسية ستكون محور اهتمام دورة هذا العام من المنتدى، وهي: إعادة تصور النمو، والصناعات في العصر الذكي، والاستثمار في الشعوب، وحماية الكوكب، وإعادة بناء الثقة.

ومن العوامل الأخرى التي تكسب «دافوس» 2025 أهمية أكبر أنه من المتوقع أن يشارك في فعالياته، أكثر من 350 من قادة الحكومات، بما في ذلك 60 رئيس دولة وحكومة، من مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سينضم عبر رابط فيديو مباشر في حوار تفاعلي مع المشاركين. كما يشارك في المنتدى ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنظمة الصحة العالمية، وسيشهد المنتدى مشاركة أكثر من 1600 من قادة الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 120 من المبتكرين العالميين ورواد التكنولوجيا والشركات الناشئة.

والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تشارك فيها دولة الإمارات بجناح خاص في المنتدى تحت شعار «لا شيء مستحيل»، ويتميز هذا الجناح بأن تصميمه مستوحى من التراث المحلي، وسيكون منصة لمناقشة العديد من القضايا التي من يُتوقع أن تشهد حضوراً كبيراً لرؤساء الشركات الوطنية الكبرى، والمسؤولين في القطاع الخاص، والمسؤولين الحكوميين، والاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى.

ويؤكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المشاركة المتميزة لدولة الإمارات في «دافوس» 2025 هي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ حضور الدولة وإسهامها الفاعل في المحافل الدولية بشتى القطاعات، وتعزيز الشراكات الدولية الناجحة للإمارات، بما يسهم في مواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية في كل المسارات التنموية.

وثمة عوامل عدة تكسب مشاركة دولة الإمارات في «دافوس» 2025 أهمية خاصة. أولها، يتمثل في حقيقة أن المنتدى هو فرصة مهمة لاستعراض تجربتها المتميزة في مجالات النمو الاقتصادي، وتوسيع التجارة الخارجية. أما ثاني هذه العوامل، فيتمثل في حرص عدد كبير من كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة على المشاركة في المنتدى الذي يوفر فرصاً واعدة لترسيخ وبناء الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الناجحة. وأما ثالث تلك العوامل فينصرف إلى ما تجسده هذه المشاركة من الأولوية التي يحظى بها القطاع الاقتصادي لدى الدولة، ودوره في تحقيق المستهدفات والاستراتيجيات الوطنية.

وإذا كانت دولة الإمارات تستهدف من مشاركتها في «دافوس» 2025 استعراض تجربة نموذجها التنموي المتميز والارتقاء بتنافسيتها في المجالات كافة، بما يعزز كفاءة الاقتصاد الوطني، فإن هذه المشاركة تعكس في الوقت نفسه حرص الإمارات على دعم النمو الاقتصادي العالمي، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وترسيخ التعاون والشراكات الدولية، وهذه هي أهداف أساسية للسياسة الخارجية الإماراتية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية