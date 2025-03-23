إنجاز جديد لجامعة الإمارات العربية المتحدة

تتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بثبات نحو احتلال مراتب متقدمة في مجال التعليم، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، التي تمنح النهوض بالتعليم أولوية قصوى، بوصفه الرافعة الأساسية لأي تطور سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي تحققه الدول والأمم، والركيزة التي تنطلق منها نحو النهوض والازدهار، وهو ما عبِّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقوله إن «التعليم عماد التنمية وروح التقدم وأساس البناء، وهذا ما تؤمن به دولة الإمارات وتسير عليه وتخطط من خلاله لحاضرها ومستقبلها».

ويعكس حصول جامعة الإمارات العربية المتحدة على مراتب متقدمة في تصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية حسب التخصص لعام 2025، نموذجاً للتقدم المستدام في مجال التعليم، إذ صُنِّفت ضمن أفضل الجامعات عالميّاً في 22 تخصصاً أكاديمياً، ارتفاعاً من 20 تخصصاً العام الماضي، وتقدم ترتيبها في 12 تخصصاً، واحتفظت به في 7 تخصصات، وتفوقت في تخصصات إنسانية مهمة، منها اللغويات والسياسة والدراسات الدولية، وصُنِّفت أفضل 300 جامعة عالمياً في 16 مجالاً متخصصاً.

وتبدو أهمية هذا التقدُّم في ظل رمزية جامعة الإمارات العربية المتحدة، وما ترتبط به من معان لدى أبناء الدولة، إذ كان افتتاحها في العاشر من نوفمبر 1977 إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة التعليم، وليس أصدق تعبيراً عن أهمية هذا الحدث من قول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حفل افتتاح الجامعة: «إنه ليوم خالد في تاريخ دولة الإمارات، ذلك اليوم الذي نوقد فيه شعلة من مشاعل النور ونفتتح قلعة شامخة للعلم والمعرفة».

وكانت الجامعة هي الخزان البشري الذي رفد الدولة، في مرحلة مبكرة، بكوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً رفيعاً، ساعدت على بناء الكثير من المؤسسات، وأسهمت بقسط وافر في إنجاز مهام كبرى مُتغلبة على تحديات صعبة. وقد استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال الاحتفال بـ«اليوم الإماراتي للتعليم» في 28 فبراير 2025، تخرج 472 طالباً عام 1980، كانوا يمثلون الدفعة الأولى من خريجي الجامعة، بوصفه حدثاً يلزم التوقف لديه، مشيراً إلى وجود أكثر من 80 جامعة في الدولة في الوقت الحالي تخرج عشرات الآلاف سنوياً.

ويؤكد التقدُّم المُطَّرد للجامعة للسنة الثالثة على التوالي، قدرتها على ضمان استدامة التميز والتفوق، وتحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها، ومن بينها: تبني نظام تعليمي استباقي يعزز قدرات الطلبة ويسهم في إعدادهم لقيادة سوق العمل المستقبلية، واستثمار قدرات الجامعة في مجال البحث والابتكار لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المستقبلية العالمية، وبما يسهم في تعزيز تنافسية الجامعة عالمياً.

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف «كيو إس» للجامعات يحظى بتقدير عالمي عالٍ، إذ وصفته صحيفتا «الغارديان» و«الإندبندنت» البريطانيتان بأنه «يُعدُّ الأكثر موثوقية من نوعه في العالم». ويضم تصنيف الجامعات العالمية حسب التخصص لعام 2025، أكثر من 18300 برنامج جامعي من أكثر من 1700 مؤسسة تعليمية في أكثر من 100 موقع حول العالم، ويغطي 55 تخصصاً أكاديمياً.

هذا ويمثل الموقع الذي احتلته جامعة الإمارات العربية في التصنيف نتيجة متوقعة في ظل اهتمام الدولة بتوفير كل عوامل النجاح في المنظومة التعليمية، وفي التعليم العالي الذي يشهد طفرات كبرى، إذ تضمنت الهيكلية الجديدة لقطاع التعليم إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في يوليو 2024، كما اعتمد مجلس الوزراء إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة يشمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وفق نتائج أدائها على مستوى مؤشرات وطنية محددة.

وهذه التطورات إنما تمثل ترجمة فعالة، على أرض الواقع، للمبدأ الرابع من «مبادئ الخمسين»، والذي ينص على أن «المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري»، وأن «تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هي الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات».