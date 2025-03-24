كوخ «سانو بي» بمنطقة «كيتا كاروزاوا» في اليابان. مشهد يطرح خيارات جديدة للراحة والاستمتاع بالطبيعة وفق نموذج «تايم شير» الذي يسمح بالتناوب أو تقاسم المنفعة بين مجموعة من المستفيدين يكون لهم حقوق استخدام العقار لفترة محددة من العام. نمط يناسب عائلات من الطبقة المتوسطة والمصطافين الأثرياء على حد سواء لشراء العقارات. كانت المشاركة بالوقت، أو ما يعرف بـ«التايم شير» مفهوماً أكثر شعبية في ذروة النمو الاقتصادي في اليابان، وفي الآونة الأخيرة، تم تطوير هذا الخيار الذي بدا ملائماً لقطاعات واسعة من اليابانيين.

ويقول «ياسوشي أسامي»، أستاذ الهندسة الحضرية بجامعة طوكيو، إن المستهلكين اليابانيين يتجهون مرة أخرى إلى العقارات التي توفّر المرونة، ما يجعل نظام «تايم شير» أكثر شعبية في اليابان. وفي منطقة «كيتا كاروزاوا» تزداد الجدوى الاقتصادية للأكواخ السياحية، حيث يتنامي الإقبال عليها لما توفره من تداخل مع الطبيعة والحياه البرية البعيدة عن صخب المناطق الحضرية المزدحمة.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)