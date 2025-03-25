دبلوماسية البطاريات: تمكين التعاون العالمي من أجل مستقبل مستدام

في عالم أصبح فيه أمن الطاقة والاستدامة من الأولويات؛ تَبرز دبلوماسية البطاريات قوةً ثوريةً في العلاقات الدولية؛ فقد تخطَّت البطاريات دورها التقليدي؛ وأصبحت رمزاً للتعاون العالمي، والابتكار التكنولوجي، والاستدامة؛ ما يعزز الشراكات الدولية؛ ويسهم في تسريع التحول الطاقي. كما باتت البطاريات أدوات أساسية في مكافحة التغير المناخي؛ وتعزيز استقرار الشبكات؛ من خلال تمكين الطاقة المتجدِّدة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.

وفي ظل التحولات الكبيرة، التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي؛ أصبح الانتقال الطاقي ضرورة مُلحَّة لتلبية احتياجات المستقبل من الطاقة المستدامة. ويُعَدُّ دمج البطاريات في هذه التحولات خطوة حيوية؛ إذ يتيح الدمج تخزين الطاقة المتجددة وتوزيعها بكفاءة أكبر؛ ما يُسرِّع التحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. وبرغم التقدُّم التكنولوجي؛ وانخفاض بعض التكاليف؛ فلا تزال التحديات قائمة، بدءاً من التكاليف المرتفعة لتخزين الطاقة، مروراً بمشكلات سلاسل توريد المواد الخام، ووصولاً إلى المخاوف البيئية المرتبطة باستخراج الموارد. كما أن عمر البطاريات، وتدهورها بمرور الوقت، يفرضان تحديات اقتصادية كبيرة؛ ما يستدعي البحث عن حلول مبتكَرة تضمن استدامتها في ظل التحولات العالمية بقطاع الطاقة.

وإضافةً إلى التحديات التقنية والاقتصادية ثمَّة عوامل أخرى قد لا تكون واضحة للجميع؛ فمع ازدياد استخدام السيارات الكهربائية يتزايد الضغط على سلاسل توريد المعادن الأساسية لصناعة البطاريات؛ ما يهدِّد استقرار الإمدادات؛ ويؤدي إلى تقلُّبات في الأسعار. كما تفرض هذه السيارات حملاً إضافياً على الشبكة الكهربائية؛ ما يستلزم تحسين إدارة الطاقة. وإضافةً إلى ما سبق؛ فإن درجات الحرارة تؤثر في أداء البطاريات؛ إذ تسرِّع الحرارة العالية من تدهورها؛ في حين تقلِّل البرودة من كفاءتها.

وبرغم تطوير أنظمة التبريد والتسخين؛ للحفاظ على درجات حرارة مثالية؛ فإن التكلفة والتطبيق في الظروف القاسية تحديان قائمان. كما أن العمر الافتراضي للبطاريات يشكل عائقاً؛ إذ تحتاج إلى أن يُستَبدل بها دورياً وبتكلفة عالية؛ ما يؤثر في الجدوى الاقتصادية للمشروعات؛ ويتجلَّى ذلك في الفجوة بين عمر الألواح الشمسية، وعمر البطاريات؛ ما قد يؤدي إلى تقلُّبات في التدفُّقات النقدية، ويؤثر في الاستدامة المالية.

وقد أصبحت إعادة تدوير البطاريات عنصراً أساسياً في دبلوماسية الطاقة؛ خاصةً مع تزايد الطلب عليها بفعل انتشار السيارات الكهربائية؛ واحتياجات تخزين الطاقة المتجددة؛ إذ تَحُدُّ من النفايات، وتعيد استخدام المواد القيِّمة، ما يعزز الاقتصاد الدائري؛ ويُسهم في تطوير بطاريات أكثر استدامة. ومع ذلك؛ فقد يؤدي التدوير إلى زيادة الطلب على الطاقة؛ نظراً إلى احتياج عمليات استخراج المعادن وإعادة تصنيعها إلى طاقة كبيرة؛ ولذا فمن الضروري دمج تقنيات إدارة الطاقة الذكية، مثل إدارة الطلب على الطاقة؛ وتحسين الكفاءة باستخدام أنظمة تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؛ من أجل تقليل استهلاك الطاقة في عمليات التفكيك والفرز.

إن دمج البطاريات في المشهد العالمي للطاقة لا يقتصر على الجانب التكنولوجي فحسب؛ بل يمتد ليصبح قضية دبلوماسية؛ فمع سعي الدول إلى مواءمة مصالحها الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية تبرز دبلوماسية البطاريات مساراً جديداً للتعاون، محوِّلةً تحدي تخزين الطاقة فرصة لتعزيز الشراكة العالمية؛ وتحقيق مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال تبنِّي تقنيات الطاقة الذكية؛ وتوسيع نطاق إعادة التدوير المستدام، يمكن للدول الانتقال نحو نموذج طاقة متكامل يعزز الاستدامة، ويحدُّ من الآثار السلبية في البيئة والاقتصاد؛ فهل تم وضع خريطة الطريق لمستقبل البطاريات؟

د. أمينة السميطي*

أستاذة جامعية مشاركة- رئيسة مختبر الأبحاث للعمليات الذكية- جامعة خليفة

خريجة برنامج خبراء الإمارات- 3 قطاع العلوم المتقدمة والبحوث