الإمارات نموذج عالمي في مجال الأمن السيبراني

أصبح الأمن السيبراني ضرورة حتمية للعالم المعاصر في ظل عصر الاقتصاد الرقمي، ومسألة تتجاوز في أهميتها القدرات التقنية لتصبح مكوناً لازماً في استمرارية الأعمال والنشاطات الاقتصادية.ومع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية ضمن مختلف البنى التحتية الحيوية، مثل الطاقة، والاتصالات، والصحة، والنقل، والخدمات المالية، وغيرها، فإن الهجمات السيبرانية تمثِّل تهديداً مباشراً للأنشطة الوطنية. وبالتالي، لا تقتصر مسؤوليات الأمن السيبراني على حماية البيانات أو منع الاختراقات المحتملة على الأنظمة والشبكات فحسب، بل أصبح هذا المجال الوطني يشكِّل أحد أهم خطوط الدفاع أمام محاولات التجسس، والتخريب الاقتصادي، والدعاية المضللة.

ومع تطور الأدوات السيبرانية، فإن جميع الدول تتعرض اليوم ودون استثناء إلى هجمات تنفَّذ عن بُعد، ودون أن يسبقها مؤشرات مبكرة يمكن عن طريقها رفع مستويات الاستعداد والجاهزية، وهي أمور تظهر حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق العاملين في مجال الأمن السيبراني، ومدى التحديات التي يواجهونها في كل لحظة في سبيل إحباط النشاطات السيبرانية الضارة التي يمكن أن تتعرض لها دولهم.

وفي ضوء التحديات التي تفرضها الهجمات السيبرانية، فإن التقدُّم في قدرات الأمن السيبراني بات استراتيجية أساسية في حماية البنى التحتية الحرجة من الأعطال التي قد تؤدي إلى توقُّف الخدمات الأساسية، وسياسة يمكن عن طريقها تعزيز الثقة في البيئة الرقمية المحلية وبما يدعم استقرارها ونموها الاقتصادي، وأدوات وطنية تضمن تعزيز السيادة الرقمية وتمنع التدخلات الخارجية المحتملة عبر الفضاء السيبراني.

ويأتي الحديث عن الأهمية الحاسمة لقضية الأمن السيبراني في ضوء ما قدمته أخيراً دولة الإمارات العربية المتحدة من نموذج عالمي يحتذى به في التصدي للهجمات السيبرانية، إذ أعلن مجلس الأمن السيبراني نجاحه هذا الأسبوع في التصدي لهجمات حاولت استهداف مئات الجهات الحكومية والخاصة، وأكد المجلس أن المنظومات السيبرانية الوطنية تمكنت وبكفاءة عالية من التعامل مع جميع الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الدولة، ووفق أعلى المعايير التقنية وأفضل الأساليب العالمية. ونجحت الكوادر الإماراتية في الاستجابة السريعة وتفعيل منظومات الطوارئ، التي استطاعت الحفاظ على أمن الفضاء السيبراني في الدولة وحمايته بصورة كلية.

وقد أوضح سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بأن جهة تهديد عالمية زعمت اختراق إحدى منصات الخدمات السحابية من شركة «أوراكل» الأميركية، ما أدى إلى تسريب ما يقرب من نحو 6 ملايين سجِل متعامل على مستوى العالم، ومن ضمنها بيانات حساسة مثل كلمات المرور. وأضاف سعادته أن التقديرات تُشير إلى تأثُّر حوالي 140 ألف جهة على مستوى العالم بعملية الاختراق هذه، من بينها 634 جهة داخل الدولة نجحت الفرق الإماراتية المختصة في صدِّ جميعها.

ولم تأت الإنجازات الأخيرة لدولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني من قبيل الصدفة، فالإمارات صُنِّفت ضمن الفئة الأعلى عالميّاً (المستوى الأول أو ما يسمَّى بالنموذج الرائد)، وفقاً لمؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024، والصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات والتابع للأمم المتحدة، وهو إنجاز يعكس حجم الجهود التي تُبذل لحماية البنى التحتية في عصر الاقتصاد الرقمي، خاصة النجاح في التعامل مع التهديدات الناشئة التي تتطور مع الذكاء الاصطناعي، وبما يسمح بتنفيذ مسوح مؤتمتة للثغرات الأمنية غير المعروفة، أو القيام بعمليات واسعة في التصيد الاحتيالي، أو تصميم هجمات معقدة قائمة على الهندسة الاجتماعية والتزييف العميق.

ومنذ أن أقرَّت دولة الإمارات إنشاء مجلس الأمن السيبراني في نوفمبر 2020، فإن الدولة شهدت إنجازات جعلتها تتصدر المؤشرات العالمية في الأمن السيبراني، وأصبحت الإمارات اليوم في طليعة الدول القادرة على مواجهة مختلف أطياف التهديدات وبفعالية كبيرة، وهي جميعها أمور تخدم بناء «إمارات رقمية آمنة»، في مستقبل ستعتمد جميع تفاعلاته على الفضاءات السيبرانية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.