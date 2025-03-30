العيد بين «الاستقرار» و«الفوضى»

الأعياد موسم للأفراح، حثت عليه الأديان أو اخترعته الشعوب أو تبنته الدول، فيها على الدوام مظاهر احتفالية تجدد البهجة وتجمع الناس وتجعل للفرح عنواناً دائماً مهما كانت الأحداث وتقلبت الأحوال.

في سنواتٍ مضت روّجت حركات الإسلام السياسي للكراهية والعنف، بل والكآبة، فكانت صحفهم وفتاواهم وخطب رموزهم وبياناتهم تسعى لتنغيص الأعياد على المسلمين، ولهم في كل عامٍ قضية يتعلقون بها أو حدث يعلقون عليه تنكيدهم الممنهج الذي ليس له منطق ديني سوى نشر الإحباط والسخط العام بين الشعوب والمجتمعات لأهدافٍ سياسيةٍ معروفة.

احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بالأعياد وحثّ عليها، بينما كان غالب البشر على الكرة الأرضية غير مسلمين، بل وكان المسلمون في ضعفٍ وقلةٍ ومصائب متتابعة، فحين يزايد البعض على الرسول الكريم فإنما يفضح نفسَه وخطابه وغاياته.

ولئن كان تحديد العيد فلكياً أكثر دقةً وهو ييسر للحكومات عملها ويضبط لرجال الأعمال والاقتصاد جداولهم ومشاريعهم، فإن تركه لرؤية الهلال يضفي مزيداً من المفاجأة المبهجة لعامة الناس وإن كان الفارق يوماً وليلةً لا أكثر، وهذا من إشاعة مزيد السعادة على حدثٍ مبهجٍ سنوياً، والسعادة والرفاه هي إحدى مهمات الدول حين تكون مستقرةً ومزدهرةً.

في بعض الدول العربية، وبخاصة في دول الخليج العربي، استقرار ضارب بأطنابه في التاريخ وأمن باسط مظلته على الشعوب والمجتمعات، حيث يتفرغ الناس للنجاح والإنجاز، وللسعادة والفرح، بينما في بعض الدول العربية «استقرار الفوضى» هو السائد وعبث العابثين يفرض نفسه، من حركات إسلامٍ سياسيٍ إلى تنظيماتٍ العنف الديني إلى الميليشيات الطائفية المسلحة، والتي تسعى جميعاً للحفاظ على الفوضى ونشر الكراهية والقتل واستباحة الدماء.

ولئن عبّر بعض شعراء العربية وأدبائها عن معاني الحزن في العيد، كقول المتنبي الشهير: عيدٌ بأية حالٍ عدت يا عيد، فإن إبداع الشعر في المبالغة التي يعلم الشاعر والمتلقي أن المراد بها هو تعميق التعبير لا تعميق الفكرة، وهذا شأن بشري طبيعي موجود لدى الكثير من الأمم والشعوب، وهو بطبيعة الحال يختلف عمّن يتعمد بشكل ممنهجٍ ومنظمٍ ومستمرٍ لخلق بيئةٍ خانقةٍ ومستفزةٍ تيسر على تلك الحركات والأحزاب مناكفة الدول والحكومات عبر التنغيص الثابت والمتكرر.

هناك الكثير مما يستحق الفرح، فهزيمة أحزاب «الفوضى» وتنظيمات «الإرهاب» ومحاور «الطائفية» أو «الأصولية» مدعاة للفرح، وهو ما يجري الكثير منه في هذا العام في منطقتنا، ونجاح خطط التنمية الطموحة وتحقق الإنجازات الكبرى للدول والحكومات والشعوب مثار للبهجة والسعادة والسرور، ومثل هذا يصح على المجتمعات والعوائل والأفراد، بحيث يحق للجميع الفرح في مواسمه المتعاقبة ولحظاته المتتابعة.

لقد بدأت بعض دول الفوضى تعود للاستقرار مجدداً منذ سنواتٍ ليست بالقصيرة، وتعود للأمن والرخاء بعد معاناةٍ طويلةٍ من الفوضى والإرهاب والأحزان، ولقد بدأ هذا الأمر يزداد انتشاراً وكثافةً في عددٍ من الدول العربية هذا العام، وهو مدعومٌ بقوةٍ من دول الاستقرار العربية سياسياً واقتصادياً، مادياً ومعنوياً، فمن حق الشعوب العربية أن تتخلص من أوزار أعدائها من داخلها وأن تجد طريقها سالكاً لصناعة الغد الأفضل والمستقبل المشرق.الفرح بالأعياد طبيعة بشرية وحاجة روحية وراحة نفسية، فهي مواسم للتواصل والصلة، للبهجة والتسامح، للترويح عن النفس ابتغاءَ تحريضها على مزيدٍ من العمل والنجاح، وهو وضعٌ للشيء في موضعه، وليس مثل من يقهقه في عزاء كما تطرح أحزاب الكآبة.

وأخيراً، فإن أغلبية الدول العربية تتفق على موعد العيد كل عامٍ، وبعضها يختلف لاختلاف مطالع القمر، وهو أمر معروف، والبعض يختار الاختلاف لأسبابٍ أخرى، وكل عامٍ وأنتم بخير.



*كاتب سعودي