أميركا وضريبة القيمة المضافة الأوروبية

لم تكن إدارة ترامب راضية عن الفوضى التي أحدثتها بالفعل في التجارة والاستثمار العالميين. ويقول الرئيس دونالد ترامب إن خطوتها التالية ستكون فرض تعريفات «متبادلة» شاملة. يشير المسؤولون الأميركيون - وبحق - إلى أن ضرائب الاستيراد الأميركية منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية. لذا، يجب على الشركاء التجاريين خفض تعريفاتهم إلى نفس المعدلات. وإلا، بدءاً من الشهر المقبل، سيواجهون تعريفات مطابقة أعلى على صادراتهم إلى الولايات المتحدة.

بالمعايير الترامبية، يبدو هذا منطقياً. فقد كانت المعاملة بالمثل ركيزة أساسية لنهج تحرير التجارة القديم، لذا قد يميل مؤيدو التجارة الحرة إلى التصفيق. إلا أن الطريقة الصحيحة لخفض الحواجز التجارية تكون من خلال مفاوضات منظمة وليس عبر أوامر فوضوية مفاجئة. إضافة إلى ذلك، فإن الرئيس يعارض في الواقع مبدأ المعاملة بالمثل التقليدي؛ فهو لا يسعى إلى تحقيق التكافؤ في التجارة بل إلى ترجيح الكفة لصالح الولايات المتحدة وفرض الجزية على الدول الأخرى. علاوة على ذلك، لا يقتصر الأمر على التعريفات الجمركية؛ بل إن المسؤولين الأميركيين يأخذون في الاعتبار عوامل أخرى عديدة - بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

هذا الانشغال الأخير يعد تطوراً مثيراً للاهتمام، ويقودنا إلى اقتراح متواضع. ترى الإدارة أن ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وهي نوع من ضريبة المبيعات، بمثابة تعريفة على الواردات ودعم للصادرات. وتقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتحصيل هذه الضريبة بمعدلات تتراوح بين أقل من 20% إلى أكثر من 25%. يعتقد فريق ترامب أن هذا يبرر فرض تعريفات أميركية إضافية بمعدلات مكافئة. لكن الرد الأفضل سيكون: «نعم، هذا أمر غير عادل ويجب على الولايات المتحدة الرد. ولكن ليس بفرض تعريفات، فهذا حل ضعيف. سنرد بضريبة قيمة مضافة كبيرة وجريئة خاصة بنا».

فكر في الأمر. ستدر ضريبة القيمة المضافة إيرادات ضخمة، مما سيمكن من خفض الضرائب على الأفراد والشركات بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يُقال إنها تشبه التعريفة على الواردات والدعم للصادرات، مما سيحيّد استغلال الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى. باختصار، ضريبة القيمة المضافة يمكن أن تقلل ضرائب الدخل بينما «تلقّن الأجانب درساً».

على الرغم من أنني أؤيد فرض ضريبة قيمة مضافة أميركية - لأن تقليل الضرائب على الدخل وزيادة الضرائب على الاستهلاك أمر منطقي - إلا أن الأمانة تقتضي القول إن ضريبة الاستهلاك ليست في الواقع قضية مشروعة في السياسة التجارية. لطالما كان هذا الموضوع مصدر ارتباك. تبدو ضرائب القيمة المضافة وكأنها تعاقب الواردات وتدعم الصادرات لأن المشترين يدفعون الضريبة على الواردات، في حين يحصل المصدرون على استرداد لضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المدخلات. لكن هذه التعديلات الحدودية ضرورية للحفاظ على حيادية الضريبة من الناحية التجارية. مع تطبيق هذه التعديلات، تعامل ضرائب القيمة المضافة في أوروبا الموردين المحليين والأجانب بشكل متساوٍ في السوق الأوروبية، وكذلك الموردين الأوروبيين وغير الأوروبيين في الأسواق الخارجية. وبدون هذه التعديلات، لن يكون ذلك صحيحاً. لهذا السبب، تمتثل ضرائب القيمة المضافة لقواعد منظمة التجارة العالمية لأنها «غير تمييزية».

بطبيعة الحال، هناك تعقيدات أخرى تجعل الصورة ضبابية. على سبيل المثال، تقوم الحكومات أيضاً بجمع أنواع أخرى من الضرائب. واعتماداً على كيفية تصميم تلك الضرائب، قد لا تكون محايدة تجارياً. على سبيل المثال، إذا فرضت حكومة ما ضرائب على مُنتجيها أعلى من ضرائب الحكومات الأخرى (ولم تُجرِ تعديلات حدودية مُكافئة لتلك المُضمنة في ضريبة القيمة المضافة)، فإن ذلك يضعها في وضع تنافسي غير مُواتٍ محلياً ودولياً. إذا قامت تلك الحكومة بإصلاح نظامها الضريبي، وقللت الضرائب على المنتجين وزادت ضريبة القيمة المضافة لتعويض الإيرادات، فإنها تساعد منتجيها - ولكن من خلال جعل نظامها الضريبي أقل تمييزاً، لا أكثر.

في كل الأحوال، حتى السياسات التي تميز بوضوح ضد الواردات لن تغير ميزان التجارة. فالتعريفات الجمركية تقيد الواردات، والدعم قد يزيد الصادرات، لكن هذا سيزيد الطلب على الدولار؛ ما يؤدي إلى ارتفاع قيمته، مما يجعل الواردات أرخص والصادرات أغلى، مما يعوض التدخلات الأولية. القاعدة العامة الجيدة هي أن السياسات التي تقيد الواردات تؤدي أيضاً إلى تقليص الصادرات. والدراسات التي حللت هذه النظرية من الناحية الاقتصادية والعملية موجودة منذ عقود ولم يتم دحضها بشكل مقنع.

لهذا السبب، فإن أفضل مبرر لاعتماد ضريبة قيمة مضافة أميركية لا علاقة له بالتجارة. فضرائب الدخل تُعيق الاستهلاك المستقبلي مقارنةً بالاستهلاك الحالي من خلال شكل من أشكال الازدواج الضريبي. (حيث يتم فرض ضرائب على العوائد المتحققة من المدخرات المستمدة من دخل خاضع للضريبة.) في حين أن ضريبة الاستهلاك مثل ضريبة القيمة المضافة تفرض نفس المعدل على الإنفاق المستقبلي كما على الإنفاق الحالي. إزالة هذه العقوبة على الادخار من شأنها أن تعزز الادخار والاستثمار، مما سيؤدي بمرور الوقت إلى زيادة النمو في الناتج والدخل.

في الولايات المتحدة، الحجة الأكثر شيوعاً ضد فرض ضريبة القيمة المضافة هي أن الحكومة لن تعوض ذلك بتخفيض ضرائب أخرى، بل ستضيف الإيرادات إلى إيراداتها الحالية. بمعنى آخر، ستكون مجرد وسيلة أخرى لزيادة حجم الحكومة. بصراحة، وبغض النظر عن النقاشات السياسية، سيتعين على الولايات المتحدة في نهاية المطاف زيادة الضرائب بطريقة أو بأخرى للسيطرة على ديونها. لكن، لنترك هذا جانباً الآن. يمكن لمؤيدي خفض الضرائب مثل ترامب وحلفائه في الكونجرس أن يعدوا بشكل موثوق باستخدام جميع العائدات من أي ضريبة جديدة لخفض الضرائب القائمة بالفعل. تذكر أن هذا هو بالضبط ما يقولون إنهم سيفعلونه مع عائدات التعريفات الجمركية - والتي، لا تنسى، هي ضرائب بأسماء أخرى.

ستكون ضريبة القيمة المضافة خياراً أفضل بكثير. فهي ضريبة واسعة النطاق، مما يجعلها أقل إضراراً بالمنتجين الأميركيين؛ وتعزز التنافسية بدلاً من تقويضها؛ كما أنها سهلة الإدارة (وهذا يفسر انتشارها عالمياً)؛ وليست عرضة لإعادة التفاوض المستمرة؛ وقادرة على توليد إيرادات ضخمة - مما يمكن من خفض الضرائب على الدخل والأرباح. صحيح أن الأسعار سترتفع مبدئياً، تماماً كما هو الحال مع التعريفات الجمركية، لكن هذا سيكون انتكاسة مؤقتة. يمكن للرئيس وفريقه أن يواصلوا التأكيد على أن الأهم هو تعزيز الصادرات وتقليل الواردات وإجبار الأجانب على الدفع. حسب ترامب، يستخدم بقية العالم ضرائب القيمة المضافة لإضعاف الولايات المتحدة. إذن، فلنرد بضريبة قيمة مضافة أميركية!

* كاتب متخصص في الاقتصاد.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سيينديكيشن»