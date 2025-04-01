باحثون من مركز رعاية الثدييات البحرية ينقلون دولفين مريضاً على شاطئ كابريلو في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. في الأسابيع الأخيرة، ظهرت مئات من أسود البحر والدلافين والحيوانات الأخرى نافقة في الرمال أو مريضة، ما يثير قلق رجال الإنقاذ ورواد الشاطئ على حد سواء. وحسب تقرير نشرته «نيويورك تايمز»، تنتشر هذه الظاهرة التي تشمل أيضاً الطيور البحرية على طول ساحل جنوب كاليفورنيا من سان دييغو إلى سانتا باربرا وما يشير إلى أنها أصبحت أزمة تطال الحياة البحرية.

وتشير التحليلات إلى أن السبب هو السموم العصبية التي تنتجها بعض أنواع الطحالب البحرية، السم، المعروف باسم حمض الدومويك، غير ضار بالأسماك ولكن يمكن أن يكون قاتلاً للثدييات البحرية. تحمل الأسماك السم، ولكن إذا أكلت الثدييات والطيور الأسماك هذه الطحالب، يمكن للسم أن يقتلها، مما يسبب نوبات مرضية، ويجعلها تتصرف بشكل خاطئ أو يجعلها في حالة غيبوبة. العلاج الوحيد هو التخلص من السم وتخفيف حدة الأعراض. وهذه الطحالب ليست نادرة في كاليفورنيا، لكن مقدار الحمض السام الناتج عنها وحجم الضرر الذي تسببه للحياة البحرية، لا يزال محيراً للعلماء. ويبدو أن الدلافين الأكثر تضرراً من هذه الطحالب مقارنة بأسود البحر التي تصبح فرصة انقاذها أعلى إذا عولجت في الوقت المناسب. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)