معهد «كاري لدراسات النظام الإيكولوجي» يدرس تأثير البرق على شجرة «ديبتيركس أوليفيرا» في الغابات المطيرة في بنما. ويرى إيفان غورا، عالِم البيئة المتخصص في الغابات بالمعهد، الواقع في «ميلبروك» بولاية نيويورك الأميركية: «أن ضربات البرق في أقصى درجاتها، تبدو وكأنها قنبلة»، وعشرات من الأشجار تتضرر جراء الومضات الكهربائية، لكن المفارقة تكمن في دراسة جديدة أجراها إيفان غورا، ونُشرت الأسبوع الماضي في مجلة New Phytologist، كشفت أن هناك نوعاً من أكبر الأشجار في الغابات المطيرة لا ينجو فقط من ضربات البرق، بل يزدهر.

منطقة بارو كولورادو في بنما غنية بتنوعها البيولوجي، ما يجعلها أفضل ساحة لإجراء البحوث على الغابات الاستوائية المطيرة، ومن بين هذه البحوث دراسة ما إذا كانت بعض الأشجار محصنة ضد البرق. وحسب تقرير نيويورك تايمز بدأ إيفان غورا دراسة ما إذا كانت أشجار الغابة تستفيد من ضربات البرق. الدراسة استنتجت أن أشجار «ديبتيركس أوليفيرا» تنجو من البرق بينما تموت 64% من الأشجار الأخرى.

بينما كانت الدراسة في بنما فقط، لوحظت أنماط مماثلة في الغابات الاستوائية الأخرى. ويشير أدريان إسكوفيل مويلبرت، عالم البيئة والغابات بجامعة برمنغهام في إنجلترا: «إنه أمر شائع وواضح تماماً عندما يحدث». وفي ظل العواصف الرعدية في المناطق الاستوائية، والتي تزداد وتيرتها جراء التغير المناخي، بدا واضحاً أن هناك بعض الأشجار قادرة دون غيرها على مواجهة هذه العواصف بشكل أفضل. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز).