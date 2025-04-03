القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات

فيما يعكس جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة لدعم المساعي الدولية الرامية إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة للأزمات والكوارث، واستمراراً لدور الدولة الريادي في بناء الشراكات العالمية في هذا المجال الحيوي، وتطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر على أُسس الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، تنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض«أدنيك»، القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 يومي 8 و9 أبريل الجاري، بمشاركة عالمية هي الأكبر في تاريخ القمة.وتناقش القمة، التي ستعقد تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني، آليات الاستشراف والتنبؤ بالمخاطر المقبلة بهدف تعزيز الاستجابة العالمية للأزمات والطوارئ العابرة للحدود عبر نهج تعاوني دولي متناغم، فضلاً عن تعزيز سمعة الدولة، وإبراز القدرات الوطنية، والكوادر المتخصّصة ونموذج دولة الإمارات المتميز في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتستمد القمة أهميتها من اعتبارات عدة: أولها، أنها ستسلط الضوء على الضرورة الحاسمة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث. وثانيها، أن القمة ستستعرض أفضل الممارسات العالمية في التنبؤ بالمخاطر وكيفية الاستجابة السريعة لها والتعافي الفعّال، لضمان حماية المجتمعات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. وثالثها، أن القمة ستسعى إلى تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث، عبر حلقات نقاشية وورش عمل تجمع بين قادة الفكر وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. ورابعها، أن القمة تمثل إحدى المبادرات البارزة في منطقة الشرق الأوسط في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأحد أهم القمم المتخصّصة عالمياً، وتستقطب العديد من الخبراء في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من مختلف المنظمات الحكومية والدولية وممثلين عن حكومات وسفراء دول.

وتتمتع القمة، التي ستعقد تحت شعار «معاً نحو بناء مرونة عالمية»، بجدول أعمال ثري، حيث ستتناول التخطيط الاستراتيجي للطوارئ، ودور التكنولوجيا المتقدمة في التنبؤ بالمخاطر، وأهمية التعاون الدولي لضمان استجابة منسقة وسريعة، وستشهد القمة توقيع اتفاقيات تعاون بين جهات حكومية ودولية، تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة وتطوير سياسات متكاملة لإدارة الأزمات على مستوى عالمي، إضافة إلى تنظيم «معرض تقنيات إدارة الأزمات 2025»، و«معرض جاهزية الأجيال 2025».

ويحظى «معرض تقنيات إدارة الأزمات 2025»، بأهمية خاصة حيث إنه يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكات بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات، وسيشكل المعرض منصة مهمة للمعرفة، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الاستعداد للطوارئ، وتشجيع الابتكار، كما سيوفر فرصاً استثمارية تسهم في تطوير القطاع وتحسين الاستجابة والكفاءة، بالإضافة إلى ذلك سيعزز المعرض من صورة الدولة كقائدة في هذا المجال الحيوي.

أما «معرض جاهزية الأجيال 2025»، والذي يقام تحت شعار «بناء جيل واعٍ.. ومستعد للمستقبل»، فهو يسعى إلى تأهيل الجيل القادم بمهارات متقدمة للتعامل بفعالية مع الأزمات والطوارئ، مع التركيز على تعزيز جاهزيته لمواجهة تحديات المستقبل المتغيرة، ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في بناء مجتمع مستدام وآمن، حيث يوفّر فرصة للتفاعل مع الخبراء والمختصين في مجال إدارة الأزمات.

إن القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات تشكّل منصة حيوية لتبادل الرؤى بين نخبة من المتخصّصين العالميين في مجال إدارة الطوارئ والمهتمين في المنطقة، أملاً في التوصل إلى أفضل الحلول والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة الطوارئ والأزمات، من أجل تفادي وقوعها أو التخفيف الأقصى من خسائرها والتعافي من آثارها على مختلف المستويات، وتنبثق القمة من رؤية تركز على أهمية الاستمرار في تطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات لمواجهة التحديات المستقبلية المحتملة، لا سيما في ظل التطورات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر وانتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية المتعددة.