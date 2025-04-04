منزل تضرر من إعصار في سيلمر بولاية تينيسي الأميركية، أول أمس الخميس. اضطرابات مناخية تعكسها توقعات بوقوع 30 إعصاراً ستمتد حتى عطلة نهاية الأسبوع. الأمطار أربكت الشوارع في ناشفيل، بينما كانت ممفيس والبلدات المجاورة تتأهب إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر المسيسيبي. وشهدت الأيام القليلة الماضية اضطراباً مناخياً، حيث غطت مياه الفيضان الطرق السريعة في ولايتي أركنساس وأوهايو.

واضطرت الإدارات التعليمية إلى إلغاء الدراسة يوم أمس الجمعة في أجزاء من ولايتي كنتاكي وتينيسي. وتأهبت البلدات القريبة من نهر المسيسيبي عبر الجنوب والغرب الأوسط لمواجهة الفيضانات، من خلال تجهيز أكياس الرمل. ويشير تقرير«نيويورك تايمز» إلى أن تحذير السكان من الفيضان يأتي في ظل تعرض بعض الولايات للأعاصير والرياح العاتية، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في ثلاث ولايات، بما في ذلك قائد مجموعة إطفاء بولاية ميسوري وفتاة مراهقة من ولاية تينيسي. كما تزداد التوقعات بهطول الأمطار الغزيرة بولايتي أركنساس وتينيسي، وتتواصل حتى اليوم، وربما يرتفع منسوب مياه الأمطار إلى 1 قدم.

التأهب للتقلبات الجوية والفيضانات المحتملة جعل سكان منطقة «نيو مدريد» بولاية ميسوري، على طول نهر ميسيسيبي، يحتفلون بوصول آلات ملء أكياس الرمل من فيلق المهندسين بالجيش الأميركي.

الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»

