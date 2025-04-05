الإمارات موطن الابتكار والاستثمار

عندما صاغت حكومتنا الرشيدة أجندتها الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لم تكن تستهدف مجرد تطوير بيئة الأعمال الوطنية لتكون بيئة نموذجية في عالم يموج بالتحولات والتحديات الاقتصادية، بل كان هدفها الأساسي أن تصبح هذه البيئة هي الأكثر تميزاً على مستوى العالم، وأن تقدم النموذج الملهم لرواد الأعمال، وها هي التقارير الدولية تؤكد من جديد سلامة النهج الإماراتي، وكفاءة الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات الحكومية.

فللعام الرابع على التوالي، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025. وفي الوقت الذي أكد فيه التقرير كفاءة بيئة الأعمال الوطنية أمام رواد الأعمال، فإنه أكد وفي الوقت نفسه أنها البيئة الأكثر تميزاً عالمياً ضمن 56 اقتصاداً تناولها التقرير بالفحص والمقارنة.

ولم يكن هذا النجاح الذي حظيت به أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وليد الصدفة، بل كان نتاج جهود متواصلة بذلتها الحكومة على كافة الصعد، بما في ذلك إتاحة التمويل وترسيخ نهج الابتكار وتطوير سوق العمل وضمان الريادة التكنولوجية والانفتاح التجاري المتوازن على العالم.

لقد عكفت الحكومة الرشيدة على تطوير بيئة تمويل تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكنها من البدء في النشاط والتوسع في الأعمال بسهولة ويسر. وليس أدل على ذلك من إتاحة البنوك العاملة في الدولة معدلات فائدة تنافسية لهذا النوع من الشركات ما أوصل رصيدَها التراكمي من التسهيلات والقروض لنحو 81.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2024 وبما يمثل نحو 9.5% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدَّمة للقطاعين التجاري والصناعي.

ولأن الابتكار هو عماد التنافسية، فإن منظومة الابتكار التي وفّرتها الحكومة وجعلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الـ32 في مؤشر الابتكار العالمي في عام 2024، قد سرّعت من ولوج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأعمال الإبداعية وعززت من تنافسيتها في قطاعات المستقبل، بما في ذلك قطاعات التدوير وأنشطة الاستدامة البيئية.

وإضافة إلى يسر التمويل وممكنات الابتكار، فإن سوق العمل عالي الجاذبية قدّم دعماً، من حيث التكلفة، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة الساعية للتطور والنمو. ولا شك في أن توافر المهارات الحديثة لرأس المال البشري جعل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، تستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، ومكنها من إدارة أنشطتها بمعدلات مرتفعة من المرونة التشغيلية.

وفي اقتصاد يتمتع بأعلى معايير الرقمنة وتتوافر به أحدث التقنيات، كان أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات الكثير من الفرص الذهبية للنمو والازدهار بالاستفادة من الريادة التقنية. ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق نحو 557 ألفاً بنهاية عام 2022. ومع خطط مستقبلية طموحة لبلوغ العدد الإجمالي لهذه المشروعات مليون شركة بحلول عام 2030، وفي ظل كفاءة البنية الرقمية والسرعة الفائقة للإنترنت وتبني أحدث التكنولوجيات العالمية وانتشار الشركات الرائدة عالمياً للذكاء الاصطناعي، فإن ذلك كله يُعد ضمانةً أساسية لازدهار المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكنولوجياً.

وبينما كان انفتاح السوق في دولة الإمارات على الأسواق الدولية قد تجلى في وصول تجارتها غير النفطية لنحو 3 تريليونات درهم في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 14.6%، فإن هذه النهضة التجارية، تصديراً واستيراداً، قد عبّدت الطريق أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومكّنتها من تعزيز أنشطتها الاستثمارية والإنتاجية، وجنّبتها مخاطرَ العوائق التجارية، وسرّعت قدراتِها التصديرية في وجهات العالم المختلفة، وبما انعكس في صورة زيادة ربحية هذه المشروعات، وفتح أمامها آفاقاً كثيرة للنمو.وإذا كان من المؤكد الآن أن بيئة الأعمال الإماراتية باتت الوجهة العالمية الأكثر جاذبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإنه من المؤكد كذلك أن هذه الإنجازات جاءت كنتيجة لتكامل وتناغم الأجهزة الحكومية الداعمة لهذه المشروعات، وعلى رأسها: البرنامج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.