منظومة صحية عصرية بمقاييس ريادية

يحلُّ يوم الصحة العالمي في السابع من أبريل كل عام، ليكون مناسبة سنوية تدعو فيها منظمةُ الصحة العالمية المجتمعَ الدولي إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات الصحية التي تواجه العالم المعاصر، وفي الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول أزمات في منظوماتها الصحية، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تطوير نظام صحي عصري، قادر على مواكبة التحولات العالمية، والاستجابة للتحديات، وتحقيق الشمول والعدالة والاستدامة، في آنٍ واحدٍ.

فمنذ قيام الاتحاد عام 1971 شكَّل القطاع الصحي أولوية استراتيجية، إذ آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن بناء الإنسان لا يكتمل من دون ضمان حقه في الصحة، وأن تقدُّم الدولة لا يُقاس بالمشروعات الاقتصادية والعمرانية فقط، بل بقدرتها على رعاية المواطن والمقيم على حدٍّ سواء. ومن هنا انطلقت مسيرة طويلة من الاستثمار في بناء المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير العلاج والأدوية، وتخريج الكوادر الطبية، وتمكين المؤسسات الصحية من أداء أدوارها بمرونة واستقلالية واحترافية.

وقد واصلت القيادة الرشيدة هذا النهج على مدى العقود الماضية إلى أن تحوَّل النظام الصحي في دولة الإمارات نموذجاً متكاملاً يعتمد على أحدث التقنيات الطبية، ويستقطب الكفاءات من مختلف دول العالم، ويعمل وفق منظومة تشريعية مرنة، تضمن الجودة في تقديم الخدمات، وتحمي حقوق المريض، وتعزز التنافسية في القطاع الصحي، في مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص.

ومن أبرز المظاهر التي تميز النظام الصحي في دولة الإمارات اليومَ التحولُ الرقمي الواسع النطاق، إذ تم توظيف الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات تحليل البيانات، في تحسين التشخيص، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الطبية، وأطلقت الدولة منصات صحية ذكية، لتوحيد السجلات الطبية إلكترونيّاً، ما يتيح للأطباء التعامل مع بيانات المريض بسهولة، ويوفر على المراجعين الوقت والجهد، ويقلل من فرص الوقوع في الخطأ.

كما حرصت الإمارات على بناء منظومة موارد بشرية طبية متنوعة ومؤهلة تمكَّنت من استقطاب نخبة من الأطباء من مختلف التخصصات، وأولت اهتماماً خاصاً لتأهيل الكفاءات الوطنية، من خلال برامج الابتعاث، والتدريب المستمر، وتفتخر دولة الإمارات اليوم بوجود عدد متزايد من الأطباء المواطنين الذين أثبتوا جدارتهم في تخصصات دقيقة، مثل جراحة القلب، والأورام، وغيرهما من المجالات الحيوية.

وتنطلق دولة الإمارات، في رؤيتها الصحية، من مبدأ الوقاية خير من العلاج، لذا عملت الجهات الصحية الاتحادية والمحلية على تعزيز التوعية المجتمعية، ونشر الثقافة الصحية، وتشجيع الأفراد على تبني أنماط حياة صحية، كما عززت دَور الرعاية الصحية الأولية، والفحوص الدورية، ومراكز التشخيص المبكر، لتقليل معدلات دخول المستشفيات، وتخفيف العبء على غرف الطوارئ.

وما يميز التجربة الصحية في دولة الإمارات هو عدالة التوزيع الجغرافي والاجتماعي للخدمة، إذ يحصل المواطن والمقيم والزائر على الرعاية الطبية المتكاملة بجودة عالية، وفي مختلف أنحاء الدولة. كما توفر الإمارات مظلة واسعة من أشكال التأمين الصحي، تغطي شرائح متنوعة من المجتمع، ومنها العمالة المنخفضة الدخل، إضافة إلى مبادرات إنسانية تعالج المرضى القادمين من الخارج، ضمن برامج المساعدات الطبية الدولية التي تقدمها الدولة.

ولم تُغفِل السياسات الصحية في دولة الإمارات البُعدَين البيئي والاقتصادي، فقد تم اعتماد معايير «المستشفيات الخضراء»، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة في المرافق الصحية، إلى جانب العناية بالصحة النفسية، بصفتها مكوناً لا يقل أهمية عن الصحة الجسدية. وقد شهدت الإمارات مؤخراً توسعاً في المراكز النفسية، والبرامج المخصصة لدعم الصحة النفسية للطلبة والموظفين، بما يتماشى مع رؤيتها الشاملة للرفاه المجتمعي.

تقف دولة الإمارات، في يوم الصحة العالمي، شامخةً بما أنجزته على صعيد تطوير النظام الصحي، ليس من حيث المنشآت أو الأجهزة فقط، بل من حيث الفلسفة العامة التي تضع «الإنسان أولاً»، وتجعل من الصحة حقّاً لا امتيازاً، ومن الوقاية أسلوب حياة، ومن الابتكار ضرورة دائمة، وهكذا تُواصل الإمارات طريقَها نحو المستقبل، برؤية طموحة، وخططٍ مرنة، واستثمارٍ متواصل في الإنسان، لتُثبت للعالم أن الصحة في الإمارات ليست أولوية وطنية فحسب، بل رسالة حضارية.

* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.