اقتصاد الصقر

في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، تترسخ مكانة أبوظبي كقوة اقتصادية صاعدة تمتلك كل المقومات اللازمة لقيادة اقتصاد المستقبل في المنطقة. وتواصل الإمارة بناء نموذج اقتصادي رائد يمزج بين الابتكار والتنافسية العالمية، مستندة إلى رؤية استراتيجية محكمة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، والتنويع الاقتصادي. وتأتي قمة الاستثمار العالمي، التي انطلقت دورتها الرابعة عشرة أمس في العاصمة، لتؤكد مكانة أبوظبي كمحور حيوي في المشهد الاستثماري العالمي، ومنصة نموذجية لتبادل الرؤى حول سُبل مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، والعمل المشترك لإيجاد حلول تضمن بناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً واستدامة.

خلال الأعوام القليلة الماضية، نجحت أبوظبي في التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع يحقق معدلات نمو قوية. واليوم، يسهم القطاع غير النفطي بأكثر من 54% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الإمارة. هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة لاستراتيجيات مدروسة وسياسات مرنة وطموحة، تجعل من أبوظبي نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، واستحقّت معه لقب «اقتصاد الصقر»، لما يرمز إليه من قوة وثبات ورؤية بعيدة المدى. ولعل المنتدى الاستثماري الذي نُظم في مدينة شنغهاي تحت شعار «استثمر مع أبوظبي» في فبراير الماضي، يُعد دليلاً حياً على هذا الحراك الاقتصادي النشط، وتأكيداً على التوجه الجاد نحو توسيع قاعدة الشراكات العالمية، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. كما أن أبوظبي تستند في نهضتها إلى خطط مدروسة تعزز من قدراتها في مجالات التكنولوجيا الحيوية، والصناعات الدفاعية، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، وهي قطاعات تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي.

ومن الواضح أن القيادة الرشيدة، قبل أن تفتح أبواب الاستثمار الأجنبي، قامت بدراسة متأنية لهذا الملف، ووضعت نصب أعينها أسئلة محورية، سعت إلى الإجابة عنها بكل شفافية وواقعية. وقد نتج عن ذلك توفير بيئة أعمال مثالية قائمة على التشريعات المرنة، والحوافز الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة التي تشجع المستثمر على الإقبال بثقة واطمئنان. تتحرك أبوظبي اليوم بخطى واثقة نحو تحقيق رؤيتها الاقتصادية، مستفيدة من الموانئ الحديثة، والمناطق الحرة المتطورة، والسياسات الضريبية التنافسية التي توفر ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100%، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي للصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.

كما أن الموقع الجغرافي للإمارة، الذي يربط بين ثلاث قارات، يمنحها ميزة استراتيجية في التجارة العالمية، فيما تعزز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات مع أكثر من 24 دولة من سهولة الوصول إلى أسواق ضخمة، مدعومة بأنظمة جمركية وتجارية متقدمة تضمن السلاسة والكفاءة في العمليات التجارية. إضافة إلى ذلك، تدعم البنية الرقمية الذكية للإمارة عمليات التحول الرقمي، مما يجعل إجراءات تأسيس الأعمال والتراخيص أكثر مرونة وسرعة. ومن المهم أيضاً الإشارة إلى الاستثمار الحكومي الضخم في تنمية الكفاءات البشرية المواطنة، من خلال برامج التعليم والتدريب والتأهيل، لتأمين رأس المال البشري القادر على مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي. فالقوة الاقتصادية لا تُبنى فقط على المال والبنية التحتية، بل على عقول قادرة على الابتكار وصنع الفارق.

ولعل من أبرز عوامل الجذب الاستثماري في أبوظبي، حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تنعم بها البلاد، وهو عنصر بالغ الأهمية يعزز ثقة المستثمرين، ويضمن حماية رؤوس أموالهم ومصالحهم، ما يجعل من الإمارة وجهة مثالية للاستثمار طويل الأمد. بفضل هذه المنظومة المتكاملة من الرؤية والقيادة والبنية التحتية والتشريعات المرنة، أصبحت أبوظبي مركزاً صاعداً للابتكار والصناعة، ووجهة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، لتؤكد عن جدارة أنها بالفعل تمثل «اقتصاد الصقر» في المنطقة، نموذجاً عربياً وعالمياً يحتذى به في الإدارة والتخطيط والطموح.

