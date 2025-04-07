في مدينة ممفيس بولاية تينسي الأميركية تسرع سيارة مدنية بمنطقة غمرتها الفيضانات، كي تتجاوز شاحنة تابعة لإدارة النقل في الولاية، خلال الأيام القليلة الماضية، مزق أكثر من 30 إعصاراً مساحة شاسعة من وسط الولايات المتحدة، ودفعت الأمطار الغزيرة المياه لتغطي شوارع المدينة.

والأمر نفسه تكرر في ولاية كنتاكي، حيث جرفت مياه الفيضانات صبياً يبلغ من العمر 9 سنوات، مما جعله ثامن شخص على الأقل يقتل في سلسلة العواصف العنيفة التي ضربت مناطق بوسط البلاد. المسؤولون في العديد من الأماكن التي ضربتها العواصف نصحوا السكان يوم الجمعة الماضي بالبقاء يقظين، بدلاً من البدء في تقييم الدمار أو تنظيف ما خلفته العواصف والفيضانات.

وقد يكون الأسوأ لم يأت بعد، حيث تمتد توقعات بهطول أمطار غزيرة مع احتمال حدوث المزيد من الأعاصير والفيضانات خلال الأيام المقبلة. ويصف تقرير نشرته « نيويورك تايمز» تفاصيل التقلبات المناخية، مشيراً إلى أن العاصفة التي توقفت يوم الجمعة الماضي طالت منطقة تمتد من ولاية أركنساس إلى ميتشجن.

وفي ولاية تينيسي، قُتل خمسة أشخاص على الأقل بسبب التقلبات المناخية الأخيرة، بما في ذلك فتاة مراهقة، وتسببت عدة بوصات من الأمطار التي سقطت طوال يوم الخميس الماضي في فيضانات كبيرة، وأدت إلى إغلاق الطرق. وأسفرت العواصف وما تلاها من فيضانات عن مصرع «غاري مور» ، رئيس الإطفاء في وايت ووتر بولاية ميسوري، الذي خدم 30 عاماً في مجال مكافحة الحرائق المحلية.

ويوم الأربعاء الماضي أثناء استجابة لأضرار الإعصار، قُتل رجل يبلغ من العمر 27 عاماً في دانفيل ، إنديانا ، بعد ملامسته خطوط توليد الكهرباء التي سقطت جراء العواصف. وفي فرانكفورت بولاية كنتاكي، تم العثور على جثة صبي يبلغ من العمر 9 سنوات بعد ما جرفته مياه الفيضان أثناء توجهه إلى محطة للحافلات المدرسية. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)