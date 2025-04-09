الإمارات: الأهم.. إنسان السودان

أين موقع السودان في عين وقلب الإمارات؟ وماذا عن موقعه في مسيرة الاتحاد؟ أعود إلى مراحل التعليم الأولى، وبالأخص في الفترة المتوسطة، عندما طلبتْ منا إدارةُ المدرسة الخروجَ إلى قصر الضيافة لاستقبال ضيف عزيز على البلاد، هو الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري، رحمه الله تعالى، حيث وقفنا على امتداد شارع الثاني من ديسمبر (شارع الضيافة سابقاً)، وذلك أثناء قدومه من قصر زعبيل برفقة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

الامتزاج الإماراتي السوداني لأكثر من نصف قرن لا يمكن اختزاله في لحظة زمنية قصيرة، بل المطلوب هو الحفاظ على إنسان السودان، والذي هو أثمن من كل شيء. الإمارات في لحظتها الراهنة، وكما هي عادتها على الدوام، تعطي للبعد الإنساني اهتماماً فائقاً، لا سيما عند الحاجة الماسة وقت الأزمات، لذا فهي لا تقبل لنفسها دورَ المتفرج، بل السعيَ الدائمَ في توسيع نطاق تفريج الكربات كُلّما كان الإنسان هو المستهدف. لن نعود في الزمن بعيداً، ففي يوم 15/ 2/ 2025، نظمت دولة الإمارات مؤتمراً إغاثياً لصالح لشعب السوداني، وذلك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالتعاون مع شركائها الأفارقة، حيث أعلنت تقديم 200 مليون دولار كمساعدات إغاثية للشعب السوداني. وقد هدف المؤتمر إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة الكارثية في السودان، وإطلاق دعوة قوية وموحدة لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان.

وفي هذا الصدد، عبّرت العديد من الدول عن دعم دعوة دولة الإمارات إلى هدنة إنسانية ووقف الحرب خلال الشهر المبارك. وحينئذ، أي مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وما يجسّده من قيم التضامن الإنساني، دعت دولة الإمارات إلى عقد هدنة إنسانية لتخفيف المعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب السوداني، مع العلم بأن هذا «ليس مجرد نداء إنساني، بل هو من الالتزامات الموجبة بناءً على القانون الإنساني الدولي».

وتمثلت جهود دولة الإمارات الإنسانية لصالح السودان خلال السنوات العشر الماضية في تقديم أكثر من ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار أميركي لدعم الشعب السوداني خلال الفترة بين عامي 2014 و2024. أما حزمة المساعدات الإنسانية الإماراتية لصالح السودان منذ اندلاع نزاعه الحالي، فتجاوزت 249 مليون دولار. ولم يتوقف الدعم عند المستوى الاتحادي، بل شمل المستوى المحلي أيضاً، حيث أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي توجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لـ «دبي الإنسانية» بنقل 90 طناً من المساعدات لدعم الشعب السوداني الشقيق، تشتمل على مجموعة من المستلزمات الطبية الأساسية والمواد الإغاثية، مقدمة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وإلى ذلك، فقد وقّعت دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية اتفاقيةَ تمويل بقيمة 3 ملايين دولار أميركي لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد.

وتواصل الإمارات أداءَ واجبها مع الشركاء الدوليين لمعالجة التحديات التي تواجه الشعب السوداني الشقيق، حيث أعلنت وزارة الخارجية توقيع اتفاقية مع «اليونيسيف»، لتقديم 7 ملايين دولار أميركي لدعم الجهود الإنسانية في السودان. وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن «أولوية المعالجة يجب أن تكون للكارثة الإنسانية في السودان، وليس الحسابات السياسية أو الميدانية الضيقة». وهكذا ستبقى دولة الإمارات ملتزمة بدعم الشعب السوداني الشقيق في استعادة السلام إلى ربوع بلاده، وفي ضمان إيصال المساعدات والمواد الإغاثية التي يحتاجها بشدة.. وبمد يدها البيضاء لمصافحة يد الإنسانية في أي مكان.

*كاتب إماراتي