سياسة تجارية ومخاطر عالمية

تتبادل بكين وواشنطن، وهما أكبر اقتصادين في العالم، التحذيرات وتقتربان من حرب تجارية، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب في الثاني من أبريل الجاري، تنفيذ حربه التجارية، بفرض رسوم جمركية ضد 180 دولة، من «الحلفاء والأعداء»، متهماً شركاء الولايات المتحدة ب«نهب بلاده». ووصف هذا اليوم بأنه بمثابة «إعلان استقلال اقتصادي» لأميركا و«يوم تحرير» لها. وذلك خلافاً لنصيحة معظم قادة الأعمال، والعديد من الاقتصاديين والخبراء الماليين، وحتى بعض كبار المسؤولين في الحزب «الجمهوري» الذي دعم انتخابه رئيساً.

وبخطوته هذه يبدو ترامب وكأنه يغيّر بشكل جذري ما اعتادت الولايات المتحدة للترويج له منذ الحرب العالمية الثانية، عندما نادت لفتح الأسواق وتحريرها، وترك البضائع تتحرك بسهولة عبر حدود الدول، وهو يلغي ذلك، ليبدأ عصراً جديداً من الحمائية وإغلاق الحدود، بما يسبب بتمزيق نظام الأسواق المفتوحة الذي بني على مدى ثمانية عقود من قبل قادة الحزبين «الديمقراطي والجمهوري».

ولئن جاءت إجراءات ترامب، في محاولة منه لتقليص العجز التجاري الأميركي الذي استقبل عهده برقم قياسي في يناير الماضي بلغ 131.4 مليار دولار، فإن دول العالم، مستغرقة في التفكير، لمواجهة تداعيات أكثر سياسة تجارية مدمرة، للاقتصاديْن الأميركي والعالمي، تبنتها الولايات المتحدة، في تاريخها. ففي عام 1930، صدر قانون لرفع الرسوم الجمركية حمل اسم «سموت–هاولي»، وكان الهدف كما اليوم، حماية المزارعين والشركات في الولايات المتحدة من منافسة السلع الخارجية، لكن تأثيره الحقيقي تمثل في تفاقم تبعات الكساد الاقتصادي الكبير. وفي مطلع الثمانينات تكررت الحرب التجارية في عهد رونالد ريغان الذي قال «علينا الحذر من الديموغاجيين المستعدين لشن حروب تجارية على أصدقائنا، وإضعاف اقتصادنا وأمننا القومي، والعالم الحر برمته». ولكن حرب ترامب القائمة حالياً مختلفة عن الحروب السابقة، فهي تشمل معظم دول العالم. وفي حال استمر ترامب في هذا المسار (كما يبدو)، فإن التجارة الدولية ستتوقّف عن كونها جسراً يربط بين الدول، ليسقط مبدأ التعاون الذي بُنيت عليه العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة، ليضع مكانه مبدأ الهيمنة الأميركية.

وإذا كان ما يهمّ ترامب هو استعادة القيادة الأميركية داخل وخارج الولايات المتحدة. ووفقًا لرؤيته «المركنتيلية»، فإنّ العجز في الميزان التجاري يمثّل عجزاً في القوة، وعليه، تكون السيطرة على العجز التجاري الأميركي ضرورة حيوية لبقاء أميركا قوية. وعلى رغم تربع الولايات المتحدة على عرش القوة الضاربة، فقد بدأت بعض مواضع قوتها تتراجع، لذلك كان الرئيس السابق جو بايدن، مصمماً ليس فقط على إصلاح الضرر المباشر الذي حصل في ولاية ترامب الأولى، وأصاب تحالفات الولايات المتحدة وقيادتها العالم الحر فحسب، بل أيضاً على استئناف المشروع طويل الأمد لتحديث السياسة الخارجية الأميركية لمواجهة التحديات المرتقبة، ومشدداً على أن قوة الدولة لا تعتمد على اقتصاد محلي فقط، بل أيضاً على تحالفاتها، وتحديث علاقاتها مع مختلف دول العالم، لأن واشنطن تغدو أقوى عندما يكون شركاؤها كذلك أقوياء، لذلك كان اهتمامه الشديد بتعزيز الشراكات والتحالفات، بطرق مادية تعمل على تحسين الموقع الاستراتيجي لأميركا، وقدرتها على التعامل مع التحديات المشتركة. وقد تم ذلك على رغم تشكيك سلفه (وخلفه) دونالد ترامب الذي وصف هذه السياسة، بأنها «شكل من أشكال الرفاهية الجيوسياسية».

*كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.





