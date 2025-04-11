جسر خاص لانتقال الحيوانات البرية على الطريق السريع رقم 160 بالقرب من منطقة «تشيمني روك» بولاية كولورادو الأميركية، التي تميزت بمبادرتها في هذا المجال، لتصبح رائدةً في بناء معابر الحياة البرية التي تحافظ على التنوع الحيوي وتوفر المال وأيضاً تحمي الأرواح البشرية، لأنها تمنع اصطدام الحيوانات البرية بالمركبات ما يتسبب في خسائر مادية وبشرية.

ولأن كولورادو ولاية غنية بغاباتها ومناطقها البرية، كان من الضروري توفير ممرات آمنة تضمن انتقال الحيوانات وخاصة الغزلان من المرتفعات إلى المنخفضات، وتسهيل حركتها بين المواسم الحارة والباردة، بدلاً من تعرضها للهلاك عندما تعبر طرقاً سريعة.

وفي عام 2022 أصدرت الولاية قانوناً يؤسس لصندوق موجه لتوفير التمويل اللازم لتدشين المعابر البرية. تتزايد شعبية معابر الحياة البرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي السنوات الأخيرة، وحسب بيانات وزارة النقل الأميركية، نجحت ولاية كولورادو منذ عام 2015 في بناء 28 جسراً لانتقال الحيوانات البرية. وحسب بيانات إدارة النقل في ولاية كلورادو، قتل السائقون على الطرق السريعة في الولاية ما يقرب من 7000 حيوان بري عام 2016، ما جعل الولاية تخطط لتدشين جسور لعبور الحيوانات البرية كي تحافظ على الحياة البرية. وبالفعل انخفضت حوادث اصطدام الحيوانات البرية بالسيارات والمركبات بنسبة 90% بمناطق الولاية التي دشنت جسوراً تضمن مرواً آمناً في المناطق البرية.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)