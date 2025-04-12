هل يمكن للمرء أن يعيش في عصرنا الحالي حياة خالية من السيارات كما كان عليه الحال قبل مئتي عام من الآن؟ يبدو أنه رغم ولع الإنسان باقتناء أحدث ما أنتجه عالم صناعة السيارات، فلربما بدأت الرغبة في تجريب عالم خال من السيارات تساوره من حين لآخر.

لعل آخر تمظهر لتلك الرغبة هو مشروع حي كولديساك تيمبي السكني الذي نراه في الصورة، وهو مشروع عقاري جديد بدأت إحدى الشركات في تطويره وتوسيعه قرب مدينة فينيكس بمقاطعة تيمبي في ولاية أريزونا الأميركية. وقد تم تصميم كولديساك تيمبي على غرار مدن تاريخية في كل من إيطاليا واليونان بُنيت قبل زمن طويل من ظهور السيارات، وحافظت على مخططها المعماري الخالي من أي وجود لشوارع تسمح بدخول ومرور السيارات. وقد تعود سكان تلك الأحياء على عيش حياتهم بكل عصريتها، لكن بدون سيارات. وعلى النحو نفسه يعتبر مطورو حي كولديساك تيمبي أنه أول حي سكني في الولايات المتحدة بُني خصيصاً ليكون خالياً من السيارات بالكامل. لقد بدأت مخاطر التغير المناخي وتحدياته، وكذلك الرغبة في الحفاظ على النظام البيئي المهدد بمصادر التلوث الكربوني، تدفع الكثيرين إلى تبني أفكار طوباوية من قبيل العيش بدون سيارات ولا وسائل نقل تنتج غاز ثاني أوكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، لكن هل يمكن لإنسان اليوم، من الناحية العلمية، العودة إلى حياته في عصر ما قبل ظهور السيارات؟! الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»