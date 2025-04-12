السودان ومشكلات الدولة الوطنية

ما انتهت مشكلات السودان باستيلاء الجيش على الخرطوم وربما على أم درمان. وبدلاً من أننا كنا نسمع عن مخالفات الجيش وقوات الدعم السريع لحقوق الإنسان والتهجير، عادت الأخبار لتتركز حول موضوعين: موضوع المحكمة الدولية التي عادت للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية جرت على أرض السودان منذ عام 2004، وموضوع الحرب والتهجير حالياً في إقليم دارفور الذي كان أساس التدخل الدولي منذ عام 2004!

وكان إقليم دارفور الشاسع قد شهد تمرداً عام 2002 على حكومة عمر البشير العسكرية. وبدلاً من أن تتدخل الحكومة للمصالحة والنظر في مطالب المواطنين، صنعت مخابرات الجيش ميليشيا أعطتها سمات عربية، وكأن الصراع صراع قبلي بين العرب والزنج، وأججت بذلك صراعاً إثنياً ما خمد حتى الآن. وميليشيا الجنجويد صنيعة للجيش. وتدخلت الجهات الدولية أخيراً لكف الطرفين، الجيش والميليشيا، حتى لا تتكرر في الإقليم مسألة الشمال والجنوب. وبالفعل فقد أدانت المحكمة بعض المتهمين من الميليشيا المتعرّبة، وطلبت القبض عليهم لمحاكمتهم، بينما استنكرت السلطة آنذاك والدعم السريع ما اعتبراه انحيازاً وتآمراً على وحدة السودان من جانب الجهات الدولية التي كانت قد فصلت بالاستفتاء شمالَ السودان عن جنوبه.المهم أن الجيش أظهر عام 2019 تمرده على عمر البشير ووضعه، وبعض أنصاره في الحجز، واتخذ الجيش في عهده الجديد الميليشيا الدارفورية حليفاً، بل إنّ حمدان دقلو زعيم الميليشيا صار فريقاً ونائباً لقائد المجلس العسكري (البرهان).

وبعد جدالاتٍ طويلة بشأن الوضع السياسي بعد حكومة حمدوك المؤقتة، وإصرار الجيش على البقاء في السلطة، رغم الوعود السابقة، فوجئ الجميع بقيام انقلابٍ ثانٍ لتعطيل الإسهامات المدنية ولإزالة المدنيين عن التأثير في سياسات البلاد، فيما يشبه العودةَ للوضع السابق أيام حكم عمر البشير. وبدا لأول وهلةٍ أنّ قوات الدعم السريع (التي كانت قد تمددت إلى الخرطوم بموافقة الجيش) هي مع الجيش في الانقلاب الثاني أيضاً. لكنهم ما لبثوا أن اختلفوا على مسألة نزع سلاح الدعم السريع، فدارت معارك وحروبٌ مضت عليها سنتان وأكثر، أُخرج الجيش خلالها بواسطة الدعم السريع من العاصمة التي تمركزت فيها قوات دقلو في مواطن مؤثرة مثل قصر الرئاسة وقيادة الجيش والمدرعات وسلاح الإشارة، والجسور المؤدية إلى قلب العاصمة!

ابتلُي السودان بالحكومات العسكرية منذ الستينيات، ووصل الجنرال عبّود ثم الجنرال جعفر نميري، وبينهما قامت حركتان مدنيتان للخروج من حكم الجيش. إنما في الانقلاب العسكري الأخير (عام 1989) صار إسلاميو حسن الترابي شركاء في السلطة، بل كان بعض ضباط عمر البشير يعتبرون أنفسهم من جماعة «الإخوان المسلمين» بالسودان. وقد نفّر ذلك، كما هو معروف، السودانيين الجنوبيين فازداد ثورانهم حتى الانفصال عام 2011 للنجاة من حكم الإسلاميين المتطرفين. وعندما تمرد الجيش (شكلاً) عام 2019 تصاعدت الآمال لأنه قبل بحكومةٍ من المدنيين برئاسة عبدالله حمدوك. لكنّ إسلاميي عمر البشير، الذين ظلّوا مؤثرين، دفعوا البرهان ورفاقه لإزالة التحالف المدني من الشراكة، واتجهوا لقتال الدعم السريع (الشريك في الانقلاب على عمر البشير) لينفردوا بالسلطة مع الجيش، كما كان عليه الأمر سابقاً!

وفي كل مرةٍ يسيطر الجيش، تكثر التمردات في سائر الأقاليم. ولذا صار واضحاً منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي أنه لا بد من حكمٍ مدني، ومن اتجاه للتصالح السياسي وليس الإثني والجغرافي فقط.. فالمشكلة في الحكم الفئوي للجيش، وفي ظهور المتطرفين الإسلاميين، وفي كثرة الميليشيات المسلحة الساعية للانفصال أو المشاركة الحقة.

*أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية