أبراج نقل الكهرباء القريبة من موقع اشتعال حريق إيتون في ألتادينا بولاية كاليفورنيا..لا يزال حريق إيتون، الذي بدأ مساء يوم 7 إلى31 يناير الماضي، عالقاً في ذاكرة سكان ولاية كاليفورنيا، بل وعموم الأميركيين. إنه حريق غابات اشتعل في منطقة ألتادينا التابعة لمقاطعة لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا، امتد في وادي إيتون القريبة من جبال سان غابرييل، وذلك تحت تأثير الرياح القوية القادمة من المحيط الهادئ.

ومن بين الدروس المستفادة من الكارثة هي تفادي خطر أبراج نقل الكهرباء، التي عادة ما تكون عرضة للانهيار ومن ثم إلحاق الضرر بسكان المناطق القريبة منها. وبالفعل بدأ سكان جنوب كاليفورنيا يطالبون بتحول هذه الأبراج إلى خطوط «كابلات» تحت الأرض، لكن تكلفة هذه الخطوة تبلغ أكثر من 650 مليون دولار.

أبراج الكهرباء اعتبرها البعض من بين أسباب اندلاع الحريق، وباتت في قفص الاتهام، خاصة عندما تلامس خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي الأشجار والنباتات الجافة، خاصة في ظروف مناخية بالغة الخطورة. لا تزال نصائح ودروس ما بعد الحريق تتوالى، خاصة وأنه الحريق الأكبر من نوعه في ولاية كاليفورنيا منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، من حيث المساحة الحضرية المدمرة، وبلغت الأضرار والخسائر الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن الحرائق ما بين 250 مليار دولار إلى 275 ملياراً.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)