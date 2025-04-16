السودان.. ماذا بعد!

قبل عامين، اندلع الصراع المسلح في السودان في أعقاب القرار الخاطئ الذي قامت به القوات المسلحة السودانية، بإعلان الحرب على كافة الشركاء في الوطن السوداني، ولتقفز بحربها على الاستحقاق الوطني الذي كان عليها الوفاء به للشعب، الذي انتفض في ثورته لتحقيق مستقبله وتنمية بلاده. ونتيجة هذا القرار الخاطئ اتجه السودان إلى الخراب والدمار، وإلى حروب وصراعات وأزمات دفع ثمنها غالياً جداً كل من الوطن والشعب.

وخلال عامين من الحرب في السودان، طال الدمار كل مظاهر الحضارة والتنمية التي شكلت المشهد السوداني منذ استقلاله، واكتسحت جميع مكتسباته الوطنية والإنسانية، ما جعل السودان في قائمة الدول الأكثر هشاشة في العالم، ويبدو أن هذا المآل، ليس إلا نتيجة متوقعة في بلد مزقته الحرب واحتضنته الأزمات.

السودان أصبح يعيش إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية، ويعاني شعبه في جميع مناطقه وحواضنه ومخيمات لجوئه نقص الخدمات الطبيعية وتعطل المؤسسات. السودان يعيش إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية، بعد أن فقد نظامه الصحي والتعليمي والتنموي والحضاري، وأصبح حاضره مهدداً ومستقبله مظلماً.

القرارات الخاطئة كانت العنوان الأبرز لقرارات قادة القوات المسلحة السودانية، فبعد أن رفضوا المبادرة الأفريقية لتحقيق السلام في السودان، رفضوا أيضاً المبادرة التي قادتها المملكة العربية السعودية وجمعت أطراف الصراع المسلح في السودان، بغية الوصول إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، ولتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة السلام إلى السودان، وإنهاء الصراع المسلح الذي امتد طويلاً.

وبعد أن اقترب الجميع من تحقيق السلام، حبس العالم أنفاسه بعد أن رفض قادة القوات المسلحة السودانية مخرجات الحوار، وانقلب على الجميع رفضاً أي مبادرات سلام تهدف إلى حقن الدم السوداني، ووقف الحرب التي دمرت وحصدت كل مظاهر الخير في السودان، مصراً على استكمال الحرب التي لن تحقق إلا الدمار للوطن والإنسان.ثم وبعدها بقليل، دفع قادة القوات المسلحة السودانية البلاد إلى كارثة جديدة استمراراً لقراراتهم الخاطئة، برفض كافة الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الصراع المسلح بالسودان، فأصروا على المضي في الحرب دون مراعاة للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب، ورفض الانخراط الإيجابي في منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان»، وهي المبادرة التي تقودها، ثم رفض الانخراط في مبادرات السلام التي نظمت في نيويورك تحت عنوان «متحدون من أجل السلام في السودان».

إلا أن أغرب تلك القرارات الخاطئة، هو إقدام القوات المسلحة السودانية على رفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، في سلوك ينافي مبادئ الأخوة التي تجمع دولنا العربية ويعبر عن مصيرها المشترك، رغم إدراكها الأكيد إنها دعوة كيدية لن تحظى بقبول المحكمة والمجتمع الدولي، ولن تنال إلا من سمعة السودان ومسيرته الإنسانية والحضارية التي أصبحت بسبب الحرب على المحك، فاحترام الهيئات والمؤسسات الدولية هي جزء من ثقافة الدولة وحضارتها.

لكن استغلال أو إشغال تلك الهيئات والمؤسسات الدولية بقضايا غير حقيقية، مثلما تفعل القوات المسلحة السودانية الآن، ما هو إلا تصرف طائش غير رشيد، لا يجب أن تُقدم عليها الدول، فمثل تلك القرارات لا تقود السودان إلا للوراء، ولن تحقق له إلا الرفض والعزلة.

فالأوطان تُبنى بالسلام والتنمية والعلاقات الأخوية، وبتغليب مصالح الدول والشعوب، وليس بخلق الأزمات، وافتعال المشكلات، وإدارة الصراعات، التي تهدف في الأساس إلى تجاوز الاستحقاقات الوطنية، وتعطيل التنمية الإنسانية، فالسودانيون يستحقون مستقبلاً أفضل، تحققه لهم حكومة تضع مصالحهم ومستقبلهم في صدارة أولوياتها، وتعلي مصلحة السودان واستقراره فوق الجميع.

*كاتبة إماراتية