أزمة الهجرة.. تبحث عن حلول واقعية

التهديد الحقيقي ليس المهاجرين، بل إساءة استخدام السلطة.

تشارك وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في ظل رئاسة ترامب في مسرحية سياسية خطيرة، حيث تنفذ اعتقالات بارزة لطلاب وعمال وآباء غير مواطنين، بهدف تحقيق مكاسب سياسية أكثر من حماية الأمن القومي.

ليس من المستحيل على الولايات المتحدة أن يكون لديها نظام هجرة إنساني يركز على السلامة العامة، ويساهم في نمو الأمة والمجتمعات المحلية. لقد رأيت هذه الإمكانيات من خلال عملي في مكافحة الإرهاب، والدفاع عن الوطن، والعمليات السيبرانية، وأيضاً عندما كنت أشغل منصب كبير موظفي إدارة الهجرة والجمارك خلال إدارة بايدن.

إن أمن الحدود والهجرة الداخلية تحديان مترابطان ولكنهما منفصلان. وفي المدن داخل الولايات المتحدة، هناك طريقة فعالة لتنفيذ قوانين الهجرة الداخلية وحماية أمننا القومي دون التركيز المفرط على المهاجرين غير النظاميين الذين ليس لديهم سوابق جنائية.

حالياً، تُهدر الحكومة آلاف الساعات من عمل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية على عمليات تُعطي الأولوية للأهداف السياسية على حساب السلامة العامة، مهاجمة بذلك الحقوق الدستورية مثل الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير. إذا لم تقم هذه الإدارة بتصحيح المسار، فإنها ستقود البلاد نحو مستقبل يتسم بضعف إنفاذ القانون، وتراجع الثقة في مسؤولي السلامة العامة، وزيادة المخاطر على سلامة الأميركيين.

وهذه ليست أول إدارة تفشل في هذا الجانب. فقد اعتمد الرئيس باراك أوباما على سياسات تنفيذية فاشلة، مستخدماً الترحيل كوسيلة للردع، دون أن ينجح في إصلاح نظام الهجرة بشكل أوسع. أما إدارة ترامب الأولى فقد نفذت سياسات «عدم التسامح» التي فصلت العائلات، وسعت إلى إنهاء الحماية للأطفال الذين وصلوا إلى هذا البلد وهم قصّر، وأعطت الأولوية لإجراءات ردع قاسية، واعتمدت على قيود الصحة العامة الطارئة، مثل المادة 42. ثم استمرت إدارة بايدن في استخدام هذه القيود كحل مؤقت لمشكلة تتطلب حلاً أكثر شمولاً.

ومع اعتماد كل إدارة متعاقبة بشكل أكبر على السلطة التنفيذية لإدارة النظام، فشل الكونجرس في تمرير إصلاح شامل وطويل الأمد للهجرة.

لكن اللحظة الحالية أسوأ. فإدارة ترامب الجديدة تبتكر أساليب أكثر قسوة، بل ووحشية، لاستهداف بعضٍ من أكثر الناس ضعفاً في هذا البلد علنا. وبينما ينشغل الأميركيون بمقاطع الفيديو المثيرة عن حملات تنفيذ القانون ضد المهاجرين، تتزايد التهديدات الحقيقية.

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، مؤخراً أن العملاء الفيدراليين ألقوا القبض على نحو 20 ألف شخص ليست لديهم أوراق ثبوتية في مختلف أنحاء البلاد في فبراير. لكن هذا لا يعني أنه تم إزالة 20 ألف تهديد للأمن القومي من الولايات المتحدة. في المتوسط، لا تستطيع الولايات المتحدة ترحيل سوى ما بين 7000 و9000 شخص شهرياً جواً، وكانت مراكز الاحتجاز تعمل بأقصى طاقتها. فما الذي حدث للـ 13 ألف مهاجر الآخرين الذين تم القبض عليهم؟ الخطوة المنطقية الوحيدة هي معالجة أوضاعهم ثم إطلاق سراحهم. هذا يعني أن وقت وجهد وتركيز أجهزة إنفاذ القانون قد أُهدِر على استعراض سياسي. وأشخاص حقيقيون دفعوا الثمن.

كل عميل من عملاء دائرة الهجرة والجمارك الأميركية يُرسل لاحتجاز عامل مزرعة أو عامل بناء أو طالب جامعي غير مجرم - وكثير منهم، إنْ لم يكن معظمهم، يتمتعون بوضع قانوني للعمل والدراسة في مجتمعاتنا - ولا يحقق في شبكات الفنتانيل أو الهجمات الإلكترونية أو الاتجار بالبشر أو العصابات العابرة للحدود الوطنية. هؤلاء هم الجهات الفاعلة الشريرة التي تهدد سلامة وسيادة الولايات المتحدة.

إن آلية إنفاذ القانون الفيدرالية قوية، وهذا ما يجعلها بالغة الخطورة عند إساءة استخدامها من قبل الانتهازيين السياسيين. تتمتع هيئة الهجرة والجمارك وحماية الحدود الأميركية بسلطة أكبر مما يدركه معظم الأميركيين. إذ يمكنهم احتجاز الأشخاص دون مذكرة، وإجراء عمليات تفتيش دون سبب محتمل، وترحيل الأشخاص دون توجيه تهم جنائية. هذه السلطات تتطلب الانضباط، لا الاستعراض. إنها موجودة للاستجابة للتهديدات الخطيرة، ومنع الجرائم العابرة للحدود، واحتجاز الأفراد الذين يشكلون مخاطر عندما لا تسمح الظروف بالعمليات القضائية التقليدية.

ولا يُفترض أن تُستخدم لاستهداف جدات مهاجرات من جواتيمالا، أو أطفال غير مصحوبين بأولياء أمور يفرون من عنف العصابات، أو عائلات هاييتية تطلب اللجوء هرباً من الانهيار السياسي، أو طلاب فلسطينيين وهنود يدرسون بتأشيرات قانونية، أو عائلات مكسيكية وسلفادورية تعمل وتربي أطفالاً أميركيين وهي عالقة في طوابير الهجرة المتأخرة.

على مدى العقدين الماضيين، استثمرت الولايات المتحدة بشكل كبير في بنية تحتية متقدمة لفرز ومراجعة التهديدات. يمكنها رصد التهديدات بناءً على الهوية، وسجلات السفر، وأنماط السلوك. وقد صُممت للقبض على الجناة الحقيقيين قبل أن يُلحقوا الضرر. لكن بدلاً من استخدام هذه الأدوات لحماية الأطفال من الاعتداء أو تفكيك شبكات غسيل الأموال، يتم استخدامها لتعقب أشخاص لا يملكون سجلاً جنائياً، أشخاص يساهمون في تقدم أمتنا بأملهم وعملهم الجاد.

عندما تُستخدم إدارة الهجرة والجمارك والجمارك وحماية الحدود بهذه الطريقة، فإن مهمتها تتعرض للتقويض. يُقصى العملاء المحترفون، وتتدهور الروح المعنوية، وتتأثر جهود التوظيف. وعندما ترى المجتمعات المحلية إنفاذ القانون الفيدرالي يُستخدم كعقاب وليس كحماية، فإنها تتوقف عن التعاون.

يزداد الجناة الحقيقيون ذكاءً وسرعة. تستخدم عصابات المخدرات المكسيكية الأنفاق والطائرات الخفيفة لنقل المخدرات. ويهاجم مجرمو الإنترنت المستشفيات والبنية التحتية الريفية. وتغسل شبكات التهريب الدولية أرباحها عبر العملات المشفرة.

وهذا يعني أن أفضل حل للسلامة العامة ليس الترحيلات الجماعية - بل منح المهاجرين غير القانونيين الذين عاشوا لفترة طويلة في الولايات المتحدة الفرصة للخروج إلى العلن، ودفع غرامة، والحصول على وضع قانوني.

هذا البلد بحاجة إلى إنفاذ قانون يلاحق التهديدات الحقيقية، وليس الأهداف السهلة فقط، وإنفاذ قوانين الهجرة بما يعكس هويتنا: أمة بناها المهاجرون ويحميها القانون.

جيسون بي. هاوز*

كبير موظفي إدارة الهجرة والجمارك سابقاً، ومسؤول مكافحة الإرهاب في وزارة الأمن الداخلي.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»