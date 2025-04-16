تعزيز تنافسية الجامعات في دولة الإمارات

فيما يمثل استمراراً للجهود الدؤوبة للارتقاء النوعي بمؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء إجراء تحليل شامل لمنظومة التعليم العالي في الدولة، لتقييم أداء الجامعات، وقياس مدى تنافسيتها مقارنة بأرقى الجامعات الدولية، إلى جانب تحديد مجالات التطوير ذات الأولوية.

ويؤكد خبراء في مجال التعليم العالي أن هذا التقييم سوف يتيح إجراء مقارنة واضحة ودقيقة بين الجامعات المختلفة بناءً على معايير عدة، مثل التميّز الأكاديمي، ومخرجات البحث، وجودة المناهج التعليمية، ورضا الطلاب، ومن ثم إنتاج تصنيف واضح لجودة العملية التعليمية في هذه الجامعات. وبطبيعة الحال، فإن الجامعة التي ستحصل على تقييم أو ترتيب أفضل ستكون وجهة مفضلة للطلبة لمواصلة دراستهم في مجال التعليم العالي، ما يعني تعزيز جاذبيتها وسمعتها الأكاديمية، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث تنافس محمود بين الجامعات لتحصيل تقييمات أعلى، وستكون نتيجة هذا التنافس الصحي تحسين الأداء عبر مجالات متعددة.

ولا شك في أن نتائج التقييمات سوف تعزز الشفافية والمساءلة، وتقدم خريطة واضحة لمدى تطور العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي. وقد كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مؤسسة «تايمز للتعليم العالي»، هي الجهة التي ستتولى إجراء التقييم، وهذا اختيار موفق للغاية، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة تعد من الجهات العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال تقييم وتصنيف مؤسسات التعليم العالي، ويحظى تقريرها السنوي في هذا السياق بأهمية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وفي ظل إجراءات تتسم بالشمول بالدقة، ستتم عملية التقييم على خمس مراحل، تتضمن أولاها تنظيم جلسات تدريبية لممثلي الجامعات، لتعزيز فهمهم لمنهجية تصنيف مؤسسة «تايمز» وآليات تقديم البيانات. وتبدأ المرحلة الثانية بتقديم البيانات، التي ستعمل «تايمز» على تحليلها وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً، فيما تشمل المرحلة الثالثة، المحاكاة وإنتاج التصنيفات، حيث ستقوم «تايمز» بتقييم أداء الجامعات في دولة الإمارات، مع مقارنته بالمؤسسات الأكاديمية المرموقة عالمياً.

وخلال المرحلة الرابعة، ستباشر مؤسسة «تايمز» تحليل مشهد التعليم العالي في الدولة، من خلال مراجعة الاستراتيجيات المختلفة على المستويين المحلي والاتحادي، لتقييم مدى انسجامها مع معايير التصنيف الجامعي العالمي، فيما سيتم خلال المرحلة الخامسة إجراء مقارنة دولية شاملة بين أفضل الجامعات، بما يتيح تحديد موقع المؤسسات والهيئات الأكاديمية في دولة الإمارات على خريطة التعليم العالي العالمية.

ولا شك أن ترحيب الجامعات بهذه الخطوة، يؤكد استعداها للعمل من أجل التحسين المستمر وتطبيق معايير الجودة العالمية، لتعزيز التميّز الأكاديمي والبحثي، وترسيخ مهارات البحث والابتكار، وتطوير مهارات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وقدراتهم، وترسيخ عملية التحول الرقمي المؤسسي.وتأتي خطوة تقييم أداء الجامعات، وقياس مدى تنافسيتها مقارنة بأرقى الجامعات الدولية، تالية لخطوة أخرى بالغة الأهمية، تمثلت في إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها الأكاديمية، بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات. وتنطوي هذه الآليات على العديد من المزايا، منها اعتمادها على أسلوب «إدارة المخاطر» لتجديد التراخيص والاعتمادات، والتعامل مع المؤسسات بناءً على تقييم مستوى المخاطر لديها، حيث تُمنح المؤسسات المصنفة ضمن المخاطر المنخفضة ترخيصاً يمتد 6 سنوات، مع رقابة دورية كل 3 سنوات، بينما تُمنح المؤسسات عالية المخاطر ترخيصاً لمدة عامين مع رقابة سنوية. إن هذه الجهود المتواصلة من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم العالي بالدولة، تعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به التعليم الجامعي، بالنظر إلى دوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

ومن خلال تقييم أداء الجامعات، وقياس مدى تنافسيتها مقارنة بأرقى الجامعات الدولية، ستتمكن مؤسسات التعليم العالي من تعزيز جاهزيتها لإعداد الكوادر المؤهلة، على النحو الذي يدعم احتياجات المجتمع، ويواكب متطلبات المستقبل.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.