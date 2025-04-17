دفع عجلة التقدم في القطاع الصحي

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لاستشراف مستقبلٍ صحي أكثر استدامة وأكثر إشراقاً، استضاف مركز أبوظبي للمعارض (أدنيك) «أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025» الذي عُقد في الفترة بين 15 و17 أبريل 2025، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واستضاف أكثر من 15 ألف زائر، و1900 وفد، بالإضافة إلى 200 متحدث من 90 دولة، بهدف تبادل المعارف وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة التقدم في القطاع الصحي العالمي، من خلال منصة عالمية شاملة تسعى لصياغة مستقبل الصحة من أجل عالم أفضل.

يُجسد افتتاح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مركزاً إقليمياً لتوزيع اللقاحات في الإمارة، وذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025» الذي تُنظِّمه دائرة الصحة - أبوظبي، تحت شعار «نحو حياة مديدة.. مفهوم جديد للصحة والعافية»، الاهتمام الذي تحظى به الفعاليات الصحية وموقعها المتقدم على أجندة أولويات الدولة، بالنظر إلى دورها المهم في تحسين جودة الحياة والاستجابة لأحد أهم متطلبات استقرار الفرد والمجتمع.

كما توضح هذه الخطوة الطموح الجهود المبذولة لترسيخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي على مستوى القطاع الصحي العالمي، حيث يستفيد المركز الجديد من موقع الإمارة الذي يتسم بقربه الجغرافي من مختلف الأسواق العالمية، ما سيُسهم في تحسين كفاءة توزيع اللقاحات في الأسواق الإقليمية ودعم سلاسل الإمداد العالمية في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي افتتاح المركز عَقِب توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية على مستوى الإمارة، وشركة «غلاكسو سميث كلاين» المتخصصة في مجال تطوير وتصنيع الأدوية الحيوية، وذلك خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2024»، بهدف تعزيز مكانة الإمارة وجهةً رائدة للخدمات اللوجستية والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن تمهيد الطريق أمام تطوير الخدمات الصحية ودعم سُبل الوقاية من الأمراض على مستوى الإمارة والمنطقة بشكلٍ عام.

ويشهد «أسبوع أبوظبي العالمي للصحة» هذا العام العديد من الفعاليات الحيوية، ومن أبرزها «المنتدى»، الذي يُمثّل منصة عالمية تجمع قادة الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع وروّاد الأبحاث، لمعالجة تحديات الرعاية الصحية الرئيسية. ويتضمن «المنتدى» كلمات ملهمة وجلسات للريادة الفكرية وحوارات مباشرة بين قادة القطاع الصحي، بمن فيهم وزراء ونخبة من ممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار، وستغطي مواضيعه علوم الحياة الصحية المديدة، والابتكار في مجال صحة السكان، واكتشاف الأدوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتشمل أنشطة «المنتدى» مناقشات حول التحديات الرئيسية والفرص المتاحة، ويُركز على أربعة محاور رئيسية، هي: الحياة الصحية المديدة والصحة الدقيقة: إضفاء طابع شخصي على مستقبل الطب، ومرونة النظام الصحي واستدامته: صياغة أُطر عمل تواكب متطلبات المستقبل، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي: الرعاية الصحية النوعية المدعومة بالتكنولوجيا، والاستثمار في علوم الحياة: الابتكار العالمي نحو آفاق أوسع، بما ينسجم مع تطلُّعات الإمارة نحو نظام صحي أكثر كفاءة وشمولية.

ويحظى «أسبوع أبوظبي العالمي للصحة» بدعم نخبة من الشركاء والرعاة الاستراتيجيين، بمن فيهم شركة «M42» الشريك الرئيسي للحدث، و«بيورهيلث» الراعية للصحة العالمية والحياة الصحية المديدة. وتشمل قائمة الشركاء والرعاة الآخرين «برجيل»، و«جي إس كيه»، و«جونسون آند جونسون»، و«مايكروسوفت»، و«نوفو نورديسك»، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وديلويت، وجيلياد، وجوفينيسينس، وجامعة نيويورك أبوظبي، وفايزر، مما يؤكد مساعي الحدث لتحفيز وتيرة الاكتشافات السباقة في مجالات الحياة الصحية المديدة والصحة الدقيقة والرعاية المستقبلية.

أخيراً، فإن «أسبوع أبوظبي العالمي للصحة» هو أحد المبادرات الحكومية الرئيسية لدائرة الصحة - أبوظبي، حيث يُمثّل منصة فعّالة ومفتوحة وشاملة على مدار العام للابتكار والتعاون واستكشاف كل ما هو جديد في القطاع، إضافة إلى بحث التوجُّهات الراهنة وسُبل معالجة التحديات الحالية والمستقبلية في المجال الصحي.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.