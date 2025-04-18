جاستن هان يمسح وجهه أثناء انخزاطه في إنقاذ منزل أهل زوجته بمنطقة فاكافيل بولاية كاليفورنيا خلال حريق غابات داهم المنطقة قبل أقل من 5 سنوات..الآن يبدو أن دراسة تداعيات هذه الحرائق، كونها من بين أبرز تحديات التغير المناخي باتت صعبة، ذلك لأن المعاهد الوطنية للصحة، وهي مؤسسات فيدرالية داخل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، قد نوهت عبر وثيقة داخلية حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز» بأن السياسة الجديدة للوكالة هي «عدم إعطاء الأولوية للأبحاث المتعلقة بتغير المناخ». كيف يضر تغير المناخ بالصحة؟ إجابة هذا السؤال في الولايات المتحدة تحددها بحوث علمية رصينة تتطلب تمويلاً يضمن إجراءها على النحو الصحيح.. الآن أصبح هذا النوع من الدراسات أكثر صعوبة. مع الكوارث المتكررة والشديدة التي تؤكد مراراً وتكراراً على مخاطر تغير المناخ، كان العلماء في جميع أنحاء البلاد يعملون على فهم تأثير التغير المناخي على قلوبنا ورئتينا وأدمغتنا وأكثر من ذلك - وكيفية التخفيف من هذا الخطر.

هذه البحوث تحتاج مئات الملايين من الدولارات كمنح من المعاهد الوطنية للصحة، وهي مؤسسات اتحادية داخل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ولكن بما أن روبرت ف. كينيدي جونيور تولى مسؤولية وزارة الصحة، فقد أشارت إدارة ترامب إلى أنها ستتوقف عن تمويل الأبحاث حول الآثار الصحية لتغير المناخ. العلماء في جميع أنحاء البلاد يعملون على فهم عواقب التغير المناخي واعتمد هذا العمل إلى حد كبير على مئات الملايين من الدولارات كمنح من المعاهد الوطنية للصحة، وهي وكالة اتحادية داخل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.. وخلال عامي 2024 و 2025، مولت المعاهد الوطنية للصحة ما لا يقل عن 16 دراسة حول آثار دخان حرائق الغابات، وسبع على الأقل حول الحرارة الشديدة، من إجمالي آلاف الدراسات الممولة.

وكان بيري هيستاد، الأستاذ في كلية الصحة بجامعة ولاية أوريغون، يتوقع الحصول على منحة من المعاهد الوطنية للصحة لمدة خمس سنوات لدراسة من هو الأكثر عرضة للتعرض للطقس القاسي. خطط لمتابعة أكثر من 200000 شخص في 27 ولاية، وهي قاعدة موضوعية أكبر بكثير من معظم الدراسات، لكنه لم يعد يعتقد أنه سيحصل على المنحة.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)