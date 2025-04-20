الإبداع والابتكار ركيزتا التنمية المستدامة في الإمارات

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار، الذي يصادف الـ 21 أبريل من كل عام، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على دور الصناعات الإبداعية كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي والثقافي.

وتواصل دولة الإمارات، مسيرتها الطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة، بالاعتماد على الإبداع والابتكار كركيزتين محوريتين في استراتيجياتها التنموية الوطنية. وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، أصبحت الإمارات نموذجاً رائداً في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الرفاه الاجتماعي.

وقد شكّل الابتكار والإبداع عنصرين جوهريين في «رؤية الإمارات 2021» وأجندتها الوطنية، التي هدفت إلى تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام، بما يضمن جودة حياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية. وتُواصل الدولة اليوم هذا النهج الطموح من خلال «رؤية نحن الإمارات 2031»، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمنظومة رائدة عالمياً في مجالات الريادة والتفوّق.

وقد حرصت دولة الإمارات على ترسيخ ثقافة الابتكار من خلال تبنّي مجموعة من السياسات والمبادرات النوعية، التي جعلت الابتكار جزءاً لا يتجزأ من أسلوب الحياة، ومنهجاً إدارياً يُسهم في تطوير العمل الحكومي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد أثمر هذا النهج الطموح عن تحقيق إنجاز بارز في عام 2024، حيث تصدّرت الإمارات دول منطقتي شمال أفريقيا وغرب آسيا في تقرير «المؤشر العالمي للابتكار»، واحتلّت المرتبة الـ 32 عالمياً، ما يعكس كفاءة سياساتها ورؤيتها الاستباقية نحو المستقبل.

وقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار في 2014، والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم في عام 2018، كما تم إعلان عام 2015 «عاماً للابتكار» في الدولة، حيث وجهت مؤسسات الدولة كافة بضرورة تكثيف الجهود، ومراجعة السياسات الحكومية، بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً. وفي عام 2021 أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، بهدف النهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، وزيادة نسبة مساهمته لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2031.

وقد أسست الإمارات العديد من المؤسسات التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في كافة المجالات، ومنها «مؤسسة الإمارات للتنمية»، و«مجلس الإمارات للابتكار»، و«مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي»، وجميعها تسعى إلى تبني الابتكار كأداة أساسية لحل المشكلات المعقدة التي تواجهها الدولة في مختلف القطاعات، من الطاقة إلى التعليم والصحة.

وفي إطار تعزيز التفكير الابتكاري لدى الأجيال الجديدة، تولي الإمارات تطوير قطاع التعليم اهتماماً بالغاً. فقد أطلقت العديد من البرامج التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي، وتحفيز البحث العلمي، وتطوير المهارات التقنية التي تُمكّن الطلاب من لعب دور قيادي في المستقبل. ويعكس هذا التركيز على التعليم مدى أهمية الابتكار كعنصر محوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وعلى الصعيد الدولي، تواصل الإمارات التعاون مع المنظمات العالمية في مجال التنمية المستدامة، وتسعى إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأخرى لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. وقد أسهمت الإمارات بشكل فعال في «منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة» و«التحالف الدولي للابتكار»، مما يعكس التزامها بالمشاركة الفعالة في الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار والإبداع.

تؤكد دولة الإمارات، من خلال استراتيجياتها الطموحة، أن الإبداع والابتكار هما المفتاحان الرئيسيان لتحقيق التقدم المنشود في مختلف المجالات، وتواصل دولة الإمارات العمل على تحسين جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، من خلال مبادرات تركز على رفاه الإنسان، وتوفير بيئة صحية ومستدامة للجميع.

ولا شك أن التزام دولة الإمارات بالإبداع والابتكار يثبت أنها تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ التنمية المستدامة، من خلال خلق حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المختلفة. وتظل الإمارات مثالاً مشرفاً في دمج الابتكار ضمن استراتيجيات التنمية، ما يمكنها من تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.