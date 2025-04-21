في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية، انتهت أعمال بناء تستهدف توفير مساحات المعيشة الصغيرة لاستخدامها من قبل أشخاص لا مأوى لهم. خطوة الغرض منهال إيواء المشردين وتوفير بدائل للسكن تغنيهم عن المبيت في الشوارع والحدائق وضفاف الأنهار.. المدينة التي تعد ثالث أكبر مدن ولاية كاليفورنيا والثالثة عشر من حيث الحجم في الولايات المتحدة الأميركية، دعا عمدتها «مات ماهان» إلى اعتقال المشردين إذا رفضوا الإقامة في المناطق التي قامت سُلطات المدينة بتجهيزها، ثلاث مرات. وفي التفاصيل يعيش حوالي 6000 شخص في سان خوسيه بالشوارع، ويشغلون المساحات المتاحة في الحدائق العامة. وأصبحت مشكلة التشرد هي الشغل الشاغل والقضية الأكثر تداولاً بين سكان المدينة. وفي عام 2024، كان ما يقرب من 187000 شخص بلا مأوى في كاليفورنيا، وهو أعلى رقم على الإطلاق في الولاية، وفقاً لتحليل أجراه معهد السياسة العامة في كاليفورنيا. وفي الشهر الماضي، حظرت مدينة فريمونت القريبة من مدينة سان خوسيه معسكرات المشردين تماماً، وحاولت في البداية معاقبة أي شخص قدم لوازم الإغاثة للمشردين، لكن ألغى مجلس المدينة هذا الحكم بعد تعرضه انتقادات شديدة، ويبدو أن مدينة سان خوسيه وجدت في تدشين ملاذات مناسبة هي الحل الأكثر عملية لأزمة المشردين، كي لا تتفاقم الأزمة وتشوّه ملامح المدينة. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)