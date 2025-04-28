يمكن أن تؤدي تعريفات الرئيس دونالد ترامب على السيارات المستوردة وقطع غيار السيارات إلى إيقاف نمو السيارات الكهربائية، ما يندز بخطر تراجع التكنولوجيا الحاسمة لمعالجة، كبح التغير المناخي. لكن التعريفات يمكن أن تعمل أيضاً لصالح بعض أنواع السيارات الكهربائية المصنوعة داخل الولايات المتحدة، مثل بعض الأنواع التي تنتجها «تسلا» أو «فلوكسفاجن» وهي أنواع تتميز بكونها تحتوي على مكونات مستوردة أقل من نظيراتها التي يتم إنتاجها من خلال شركات أخرى، ما يجعلها أقل تضرراً من الآثار السلبية الناجمة عن التعريفات الجمركية.

التعريفات الجمركية قد تسفر أيضاً عن زيادات حادة في تكلفة البطاريات والمكونات الأخرى.المعضلة أيضاً تكمن في أن التعريفات الجمركية سترفع أسعار جميع المركبات سواء التي تستخدم الوقود التقليدي أو الكهرباء أو الهجينة - ويمكن أن تؤدي إلى نقص حاد في قطع الغيار إذا توقف بعض الموردين عن العمل، لكن المركبات التي تتعرض لرسوم جمركية منخفضة يمكن أن تكتسب ميزة تنافسية.

الجهود المبذولة لإنشاء سلسلة التوريد المحلية للسيارات الكهربائية، جارية بشكل جيد، ويرجع ذلك جزئياً إلى سياسات إدارة بايدن، التي منحت إعانات لمصانع البطاريات. وتسعى الآن بعض الشركات الكورية لتزويد السوق الأميركي ببطاريات يتم إنتاجها داخل الولايات المتحدة للتغلب على معضلة المكونات المستوردة الخاضعة للرسوم الجمركية وبالفعل تم 3 مصانع لهذا الغرض وخلال العام المقبل، سيتم تشغيل 3 مصانع أخرى إضافة إلى مصنع سابع يجري التخطيط له..

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)