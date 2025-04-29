البابا فرنسيس.. زيارته لبلاد الطُّوفان

رحلَ البابا فرنسيس (1936-2025) تاركاً بصمته الإنسانيَّة في تاريخ الفاتيكان والعالم، كان قريباً مِن الفقراء ببساطته، ومحاولاته في التّجديد الدّينيّ، لمواكبة مستجدات العصر، العِلميّة والاجتماعيَّة، مع دعمٍ لا محدود للتسامح والتّعايش بين الأديان، وفي هذا المجال، كان توقيعه وإمام الأزهر «وثيقة الإخوة الإنسانيَّة» بأبوظبي (2019).

عُدَّ البابا فرنسيس أكبر الزَّعامات الدِّينيَّة تأثيراً لصفاته الشّخصيَّة، والمسيحيَّة، بطوائفها، غادرت الكراهيات في ما بينها، ناهيك عن الكاثوليكيَّة، التي يتزعمها روحيَّاً، تبلغ نحو مليار وأربعمائة مليون كاثوليكيّ، مِن مليارين وأربعمائة مليون مسيحي، تأتي الأرثوذكسية بعدها عدداً، وكان قريباً مِن الجميع. ظلّت الكاثوليكيَّة تترقب فرصة العودة إلى العراق، فمنه اِمتدَّت الكنيسة الشَّرقيَّة إلى الهند، فما الآثار الكنسيَّة بجزر على الخليج العربيّ، إلا مراكز في الطّريق مِن البَْصرة إلى الهند، مثل كنيسة جزيرة صير بني ياس، والسّينيَّة، بدولة الإمارات، ومِن آثار ذلك الكنيسة الشَّرقيَّة بكيرلا الهنديَّة، فقبل سنوات يُبعث قساوستها مِن العِراق. مع دخول الكاثوليكيَّة العراق (القرن 16 الميلاديّ)، عبر التبشير بين أتباع الكنيسة الشّرقية، ووجود ما يُعتقد أنها مدينة إبراهيم (أور)، الحاضر في (اليهوديَّة والمسيحيَّة والإسلام)، لم يزر العراق بابا مِن بابوات الفاتيكان، غير فرنسيس (2021)، مع أنَّ أول جاثليق عراقيّ وصل إلى روما، ومنحه الفاتيكان (1553م) «دِرع الرَّئاسة» (أبونا، تاريخ الكنيسة الشّرقيَّة)، لكن «سولاقا» اغتيل (1555م). عُدت زيارة البابا إلى العراق تحدياً، فيومها مازال الوباء مُهدداً، الأمن قلقاً، لكنه أصرَّ، ليلفت أنظار العالم إلى مآسي البلاد المبتلية، بعد الغزو الأميركيّ وتداعياته، وعبث الجماعات المسلحة بالدِّماء، ناهيك عن استنزاف مسيحييه بالهجرة والتّهجير.

قبل ذلك، عزم البابا يوحنا الثّاني (ت: 2005) زيارة العراق (1999)، ضمن جولته بالشّرق الأوسط، وكان النِّظام آنذاك متحمساً للزيارة، بسبب الحصار (1990-2003) الشَّامل، ظناً أنَّها بارقةُ أملٍ لرفعه، لكنَّ الدُّول الكبرى حالت دونها، بعذر تهديد حياة البابا، وقيل ألغيت لاجتناب الصّبغة السّياسيَّة التي سيفرضها النّظام العِراقيّ، والخبر المقبول أنَّ الأميركان منعوها، كي لا تفتضح كارثة الحصار، ويتشكل ضغط دوليّ لصالح العِراق.

بعد اثنين وعشرين عاماً، أثير إلغاء زيارة البابا يوحنا، بوجه زيارة البابا فرنسيس، ففسر المعارضون: أنَّ النِّظام العِراقيّ رفض استقبال الحبر الأعظم، كي لا تطأ قدمه مدينة إبراهيم (أور)، فيكون مقدمة لتدويلها دِينياً، باسم الخليل، وهذا خلاف الواقع، إنما كان النّظام ينتظر الزِّيارة، وقد انتقد إعلامه موقف البابا، والدُّول التي ضدها.

لكنَّ غاية ذلك التلفيق هو الهجوم على الزّيارة الأخيرة، وعندها هوجم عرَّاباها رئيس الجمهوريّة ورئيس الوزراء، وكانا سبب نجاحها، وترتيب زيارة البابا النَّجف، وأور، والمناطق المسيحيّة التّاريخيَّة كقراقوش بالموصل، فعلى الرّغم مِن الصِّلات السابقة بين النّجف والفاتيكان، كوصول الوفد البابوي للتعزية بالمرجع محسن الحكيم في صيف 1970 (الصّغير، أساطين المرجعية العليا)، لكنَّ أول مرة يتم لقاء مباشر بين مرجع النَّجف وبابا الفاتيكان. عن أور، صحّح الأب أنستاس الكرمليّ (ت: 1947) الخطأ التّاريخيّ، فليس مِن علاقة بين أبي الأنبياء إبراهيم ومدينة أور السومريّة، والخطأ حصل في تعريب النّص التَّوراتيّ: «أنت الرَّبُّ الإله الذي أخرجته (أي أَبرام) مِن نار الكلدانيين»، فعرَّب النّص عن أصلها العبراني: «مِن أور الكلدانيين، وسبب هذا الفرق في الاستخراج أن اسم النَّار، واسم المدينة الكلدانية أُور هما واحد بالعبرية» (مجلة المشرق، السنة 1900). القصد أنّ القصة لا تستحق الضّجيج، فالحقيقة أنَّ البابا زار أقدم آثار الخليقة، ومكان القصة الأصلية للطُّوفان (باقر، ملحمة جلجامش)، وليس مدينة إبراهيم. أقول: كانت زيارة البابا، رسالة إلى العالم عن هذا البلد العريق، الذي لا يستحق ما تفعل به قوى داخليّة وخارجيّة مِن شرور. كان حقَّاً بابا المعذبين، قصدهم، وصلى لأجلهم، وما زيارته العِراق إلا بهذا المنحى.

*كاتب عراقي

