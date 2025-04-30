أهداف أساسية لمشاركة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا اليابان

في إطار تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية، وإبراز قدرتها على الريادة في مجال الابتكار التكنولوجي، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2025 أوساكا باليابان، والذي يُعقد في الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025 تحت شعار «ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات».

وتمثّل هذه المشاركة أكثر من مجرد عرض لإنجازات الدولة، فهي تشكّل منصة شاملة للتبادل الثقافي والاقتصادي، ولتعزيز الشراكات المستدامة بين الدول، ما يعكس التزام الإمارات برؤية مستقبلية مشتركة.

تتعدد أهداف مشاركة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا باليابان، حيث تسعى إلى تعزيز مكانتها عالمياً، وتوسيع أطر التعاون مع اليابان، والاستفادة من المعرض كمنصة للابتكار والإبداع. كما تفتح هذه المشاركة آفاق التبادل الثقافي والاقتصادي والترويج للهوية الإماراتية، مع ترسيخ الحضور الدولي للإمارات. هذه الأهداف تبرز استراتيجية الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة، وتنطلق من محاور رئيسية:

أولاً، تبرز الإمارات كداعم رئيسي للتقدم العلمي والابتكار، لا سيما وأن الدولة من الرواد في تقديم حلول مبتكرة بفضل منصاتها التكنولوجية المتطورة. ويتيح جناحها في المعرض تسليط الضوء على التقدم المستمر في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية والتقنيات المستدامة، وهي مجالات ذات أولوية استراتيجية على المستويين المحلي والعالمي.

ثانياً، تعزّز المشاركة التعاون مع اليابان، التي تُعد شريكاً استراتيجياً للإمارات في مجالات متعددة، خاصة التكنولوجيا والاقتصاد. فالعلاقات بين الدولتين تمتد لأكثر من خمسة عقود، وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بينهما نحو 64 مليار درهم في عام 2024. مما يجعل هذه المشاركة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك، وتعزّز الشراكات الثنائية في ميادين التجارة، التكنولوجيا، والثقافة، بما يخدم المصالح المتبادلة.

ثالثاً، تعرض الإمارات ابتكاراتها في مجالات متعددة مثل التقنيات المستدامة، والطاقة المتجدّدة، والإنجازات في قطاع الفضاء. ويُعد الجناح الإماراتي نموذجاً للابتكار الجماعي، حيث يضم ورش عمل تفاعلية وبرامج تعليمية تلهم الزوار من مختلف الأعمار، وتشجع على التفكير المشترك والتعاون الدولي في التصدي للتحديات المشتركة، ما يعزّز من فهم الزوار لدور الإمارات كمحفّز للحلول المستقبلية.

رابعاً، توسع المشاركة نطاق التبادل الثقافي بين الشعوب، وتروّج للتراث الثقافي الإماراتي والموروث التاريخي. كما تبرز القيم الإماراتية مثل الحفاظ على البيئة، والتعايش، والهوية الحضارية، وتستعرض كذلك ما حققته الدولة من إنجازات في العديد من المجالات. وقد شهد جناح الإمارات، إقبالًا جماهيرياً كبيراً، حيث استقبل أكثر من 250 ألف زائر خلال أول أسبوعين من المعرض، ما يعكس جاذبية التجربة الإماراتية ونجاحها في استقطاب اهتمام عالمي واسع.

خامساً، تؤكد المشاركة استدامة الحضور الإماراتي في المعارض الدولية، حيث تعود الدولة إلى اليابان بعد مرور 55 عاماً على أول مشاركة لها في إكسبو 1970. هذا الامتداد الزمني يعكس التزام الإمارات الدائم بالحوار والتعاون الدولي، وبناء جسور من التفاهم بين مختلف الثقافات. كما يعكس هذا الحضور المتجدّد حرص الدولة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية، بما يعزّز مكانتها كفاعل دولي مؤثر في الساحة العالمية.

وأخيراً، تتيح المشاركة فرصة لتمكين الشباب الإماراتي وتحفيزهم على الانخراط في مسارات الابتكار والإبداع، من خلال ورش العمل التي تعرض أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا، وتيسر سبل تبادل الخبرات بين الشباب الإماراتي ونظرائهم من مختلف دول العالم، مما يعزّز من دورهم في دعم جهود التعاون الدولي وتحقيق رؤية الإمارات لمستقبل قائم على الابتكار والشراكة العالمية.

ولا يقتصر جناح الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا باليابان على تقديم عرض للإنجازات الوطنية، بل يتجاوز ذلك ليحمل رسالة استراتيجية، تؤكد على أن التحديات العالمية تتطلب استجابات جماعية تتسم بالفعالية والابتكار. وبالتالي، يمثل هذا الحدث فرصة استراتيجية متعددة الأبعاد لدولة الإمارات، فهي ليست مجرد مناسبة للترويج للإنجازات الوطنية، بل منصة فاعلة لتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتعزيز الابتكار، وترسيخ العلاقات الثنائية مع اليابان.

ومن خلال هذا المعرض، تواصل الإمارات تقديم نموذج متميز في التنمية المستدامة والتعاون العالمي، بما يسهم في بناء مستقبل مشترك أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال القادمة.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.