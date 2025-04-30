الحوار مع ابنتي أصعب من الحوار مع هيجل

لا تكلّ ابنتي ذات السنوات الستّ من طرح الأسئلة الوجودية، ثم طرح أسئلة أخرى من داخل الإجابات، ثم أسئلة ثالثة من داخل الإجابات الثانية، وهكذا.. حتى أجد نفسي إزاء مجموعة لا نهائية من الأسئلة، هي أسئلة لها بداية ولكن لا توجد نقطة لنهاية السطر.

قالت لي إنجي: قالت لي أمي.. إن غداً إجازة من المدرسة.. لماذا؟.. قلتُ لها: لأن غداً رياح شديدة وأتربة ورمال، لذلك سيتم إغلاق المدرسة. قالت: وكيف عرفتم أن غداً هناك رياح؟.. قلتُ: لأن العلماء الذين يتابعون الأحوال الجوية قالوا ذلك. قالت: ولماذا قالوا الآن ونحن بالليل وغداً المدرسة؟ لماذا لم يقولوا لنا ونحن في المدرسة اليوم؟ قلتُ: لأنهم لم يعرفوا قبل ذلك ولكنهم عرفوا الآن. قالت: وكيف عرفوا الآن؟ قلتُ: هناك أقمار اصطناعية وهناك محطة في الفضاء، هناك، فوق، بعيداً جداً، بُعد السحاب، وقد شاهدوا الرياح تتحرك من بعيد، وأنها تقترب من مدرستكم غداً. قالت: ولماذا تحركت الرياح؟ وأين كانت قبل أن تتحرك؟ ولماذا تأتي لمدرستنا؟ قلتُ لها: الله هو الذي خلقنا وخلق الرياح، وهو الذي يحركها، ولكن أيضاً.. هناك أسباب لحركة الرياح موجودة في كتب العلوم، سوف تدرسينها حين تكبرين. قالت: ولماذا خلق الله الرياح؟ ولماذا يحركها حتى تصل إلى هنا؟ قلتُ لها: هذا العالم فيه رياح وأمطار، وبحار ورمال، هناك أشياء كثيرة جداً في هذا العالم. هناك منطقة تعاني من خطر واحد، وهناك مناطق تعاني من أخطار كثيرة. لكن يجب أن نذاكر جيداً في المدرسة، لنعرف كيف نواجه هذه المخاطر. قالت: ولماذا توجد مخاطر؟ لماذا لا يصبح الناس كلهم «هابي»؟ قلتُ لها: حتى نعرف الطيبين مِن الأشرار، ومَن يساعدون الناس والذين يظلمون الناس.. لولا ذلك لما عرفنا الطيب من الشرير؟ قالت: ولماذا يوجد شرير؟ في التليفزيون الشرير «فري سترونج».. لماذا هو قوي جداً؟ قلتُ لها: هو قوي بعض الوقت لكنه بعد ذلك يصبح ضعيفاً. قالت: هو يقتل الطيبين وهو قوي، وبعد أن يصبح ضعيفاً لا يعود الطيبون للحياة. قلتُ لها: لكن هناك طيبين آخرين يعيشون بعد ذلك سعداء لأن الشرير أصبح ضعيفاً.

قالت: وكيف صعد الناس إلى فوق وشاهدوا الرياح وهى تذهب إلى المدرسة؟ قلتُ لها: هناك مركبات فضاء مثل السيارات تصل إلى هناك، وهناك أقمار اصطناعية فيها كاميرات ترسل لنا الصور مثل موبايل جدتك حين نرسل لها الصور. قالت: وكيف تصل الصور إلى جدتي؟ قلتُ لها: تنتقل عبْر الهواء من هنا إلى هناك. قالت لي: وأين الهواء؟ قلت لها: كل هذا الفراغ هواء. قالت: وأين يذهب الهواء في الإجازة غداً؟ هل هو يخاف من الرياح؟ قلتُ لها: الهواء هو الرياح.. لكن الهواء لا يتحرك كثيراً، والرياح تجري بسرعة. قالت: كيف عرفتَ ذلك.. هل أنت ترى الهواء؟ أنا لا أرى الهواء، أريد أن أرى الهواء.. إنه «كيوت»، يجب أن نحميه من الرياح.كانت إنجي لا تزال تطرح الأسئلة، وبدأتُ أفقد قدرتي على الإجابة البسيطة. وقد تعللّت بأنني مشغول، وأنني سوف أتحدث معها عن الرياح مرة أخرى.

يا إلهي.. كل الأطفال هيجليون، الفكرة ونقيضها ثم فكرة ثالثة ثم نقيضها، وفكرة أخرى. لا نهاية للجدلية الهيجلية الطفولية. بعض الأطفال أرسطيون.. يطرحون أسئلة المنطق البديهية، ويمكنهم الاقتناع سريعاً، حتى لو قمتُ بتفسير الماء بالماء، وبعضهم هيجلي يسأل ثم يسأل، وبعض الأطفال سوفسطائيون.. يستخدمون الثرثرة وطرح الأسئلة البسيطة المعقدة.. لمجرد الإرهاق، وكلما انتهينا إلى جواب، عادوا لجولة إرهاق جديدة.. لا تعنيهم الإجابة بقدر ما يهمهم طرح السؤال.. كأنهم يتحدثون إلى أنفسهم، يسألون بصوت مرتفع، ويفكرون في السؤال التالي من دون الاكتراث بإجابة السؤال الأول.

يقول الخبراء: لا يجب أن تسخر أو تملّ أو تهمل، بل ابذل جهداً وأحسن الجواب. وبالنسبة لي.. فإنني رحتُ أبحث عن كتاب «الفلسفة للأطفال».. لا يمكنني الإجابة وحدي، لابد من الاستعانة بفيلسوف.. فالحوار مع ابنتي أصعب من الحوار مع هيجل.



*كاتب مصري