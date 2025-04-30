«تقرير لجنة الخبراء» ينتصر لإنسانية الإمارات

بدلاً من تقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل السلطة الحاكمة الحالية في السودان، تأتي الشكاوى والاتهامات الباطلة والواهية منها، هذه السلطة استولت على الحكم في انقلاب أكتوبر عام 2021، وقامت بحل مجلس السيادة وأعادت تشكيله بعضوية جديدة! في خطوة تعيدنا إلى عصور الديكتاتورية التي تسيطر فيها قوى سياسية على الدول من دون انتخابات، وبالتالي فإن من قام بتلك الأعمال لا يحق له أن يشكو أي أحد كان، فالممارسات البشعة التي أقدمت عليها القوات المسلحة ضد شعبها منذ بداية وصولها لأعلى سلطة في السودان توضح الصورة الحقيقية.

الادعاءات والمزاعم الباطلة التي قدمتها القوات المسلحة السودانية إلى محكمة العدل الدولية يدحضها الآن ويفندها تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان، كونه يعصف بمحاولات النيل من سمعة دولة الإمارات بمزاعم باطلة. التقرير يكشف أيضاً زيف السياقات الإعلامية التي يدعمها «الإخوان» والتي تستهدف الإمارات، هذا التقرير وما قدمه من حقائق يعكس مصداقية دولة الإمارات ويؤكد التزامها بالشفافية والقانون الدولي.

هذا التقرير ينتصر لموقف الإمارات الإنساني في السودان، ويقطع كل الألسنة الحاقدة التي راحت تشعل الكراهية والفتنة والتوتر بهدف تأجيج الأزمة، وإطالة أمدها. جميع المزاعم الصحفية والإعلامية التي انهالت بالتهم على دولة الإمارات تفندها لجنة مجلس الأمن المعنية بالسودان، مؤكدة أن الإمارات لديها سياسات واضحة ولا تتآمر في الخفاء. بالإضافة لذلك، فإن ممارسات السلطة الحالية في السودان لا تتحمل معارضة أي صوت يعبر عن الحق من الداخل أو الخارج، شأنها شأن النظم التي تبطش بشعوبها دون أدنى تحمل للمسؤولية عن سقوط الضحايا! ولا مانع من إهراق الدم السوداني إذا ما كان الهدف منه البقاء في السلطة. إنها سلوكيات بشعة تعكس انتهاكاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ليتواصل مسلسل التدمير الذي بدأ منذ عهد البشير.

فالمهم الاستمرار في السلطة وممارسة السيطرة والنفوذ على الشعوب. الدعوى التي قدمتها القوات المسلحة السودانية إلى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات يفندها الآن تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان، الذي أثبت أن ادعاءات القوات المسلحة السودانية محاولة مغرضة لتشويه صورة الإمارات، حيث لم يقدم أي دليل يدعم هذه الروايات، مما يكشف الحقيقة ويفضح زيف المزاعم التي روجتها القوات المسلحة السودانية بدعم من حملات إعلامية غربية وإخوانية.

هذا التقرير يرسخ لدى الجميع مصداقية الإمارات ويعزز مكانتها كدولة ملتزمة بالقانون الدولي، ويكشف فشل الحملات الإعلامية التي حاولت استهدافها. إن جميع المزاعم التي سعت للإساءة إلى الإمارات قد انهارت أمام الحقائق، مما يؤكد أن الإمارات ستبقى رمزاً للشفافية والحق، الإمارات، التي طالما دعمت الشعب السوداني بالمساعدات الإنسانية والجهود الدبلوماسية، تواصل التزامها بدعم السلام والاستقرار ومن ناحية أخرى نقول وبناء على تصريحات المراقبين السياسيين، ثمة جرائم ترتكبها القوات المسلحة في السودان وتعيث خراباً ودماراً في البلاد كي تستمر في حكم البلاد. وتلك القوات التي لم تتورع عن استخدام كل أنواع أسلحة الدمار ضد الأبرياء من شعبها بحجة تصحيح الثورة التي أطاحت بالبشير، ها هي تعيد السودان إلى الوراء لعقود بعيدة. وفي ظل كل تلك الظروف والأوضاع المزرية في السودان يبرز الدعم الواضح لدولة الإمارات والمساعدات التي قدمتها لهذا البلد وشعبه الذي عاني الكثير من المآسي في السابق وأيضاً في الوقت الحالي، ليؤكد موقف الإمارات الإنساني الراسخ تجاه دعم الأشقاء في السودان.

وبعيداً عن أية اعتبارات، نقول إن المساعدات الإماراتية التي تجاوزت في كثير منها مئات الملايين من الدولارات، تعكس استجابة الإمارات للأزمة الإنسانية في السودان الشقيق في أزماته التي مرت عليه، ابتداء من البشير وانتهاء بالبرهان.

كما أن المجتمع الدولي يرى في هذه المساعدات أكبر البراهين على شعور دولة الإمارات العربية بمعاناة الأشقاء في السودان، ومدها يد العون لهم، في خطوات نقف لها تقديراً وعرفاناً، كونها نموذجاً يحتذى به في شعور الإنسان بأخيه الإنسان، ونجدته عندما يتعرض لظروف لم يكن له ذنب فيها سوى أنه مواطن سوداني.. نسأل الله إحلال السلام والأمان في هذا البلد. إنه عزيز قدير.

*كاتب كويتي