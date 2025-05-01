طلاب في مدرسة «تان فو» الثانوية بمدينة هوشي مينه الفيتنامية، حيث يأمل الطلاب الأكثر طموحاً في أن تتاح لهم فرصة الدراسة بالخارج، ضمن مشهد يعكس تفاؤلاً بمستقبل البلاد بعد مرور أكثر نصف قرن على نهاية الاستقطاب الأيديولوجي بين الاشتراكية في فيتنام الشمالية والرأسمالية في فيتنام الجنوبية.

الآن تجسد الطفرة التنموية في فيتنام أجواء السلام والطفرة التنموية التي تظهر بوضوح من خلال الانتقال من الريف إلى المناطق الحضرية بشكل متزايد، والحراك الاجتماعي من الطبقة الفقيرة إلى المتوسطة..والانتقال من النهج اليساري الصريح إلى مجموعة هجينة معقدة من الرأسمالية والأسواق الحرة.

والشركات العالمية الكبرى متعددة الجنسيات جعلت من فيتنام مركزاً لتصدير منتجاتها. ونما الاقتصاد الفيتنامي منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ليشهد مستويات متقدمة نحو التصنيع، والآن بدأت البلاد تدخل في مجال التكنولوجيا الفائقة لتصبح أقرب إلى مستويات الدول الأكثر ثراءً في آسيا. لكن النموذج الفيتنامي - الذي يمزج بين العمال الشباب والمصانع الضخمة والدبلوماسية المرنة والأسواق المفتوحة للصادرات - يواجه الآن عالماً أكثر عدائية، خاصة في ظل التنافس التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

تضخ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين حالة من عدم اليقين في النظام التجاري العالمي الذي أفاد فيتنام بشكل كبير. وفي تسعينيات القرن العشرين، كان معظم سكان فيتنام فقراء، الآن يعيش أقل من 4% من الفيتناميين تحت ما يعتبره البنك الدولي خط الفقر الوطني، حيث يكسبون يومياً أقل من 3.65 دولار، كما قفز نصيب الفرد من الدخل السنوي، منذ عام 2000 بأكثر من ستة أضعاف، إلى ما يقرب من 4500 دولار أميركي.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)